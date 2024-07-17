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Bağırsakların en iyi dostu! Günde 2 adet yerseniz...

Bağırsak hastalıkları, toplumda oldukça yaygın olarak görülen rahatsızlıklardır. Sindirim sisteminin en uzun bölümünü oluşturan bağırsaklar, çeşitli sebeplere bağlı olarak rahatsızlanabilir. Bağırsak sağlığınızı düzenlemek için ise tüketmeniz gereken mucizevi bir gıda bulunuyor. İşte tüm detaylar...

ahaber.com.tr
Giriş: 17.07.2024 11:14 Güncelleme: 17.07.2024 11:14
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Bağırsakların en iyi dostu! Günde 2 adet yerseniz...

Elmanın glisemik indeksi, protein ve yağ içeriği düşüktür. Elma, lifli bir yapısı olması nedeni ile bağırsak tembelliğine iyi gelen, bununla beraber kolesterol ve karbonhidratların emilimini düzenlemeye yardımcı çözünür bir lif olan pektin içeriği en yüksek meyvelerden biridir.

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Bağırsakların en iyi dostu! Günde 2 adet yerseniz...

HÜCRE KORUYUCUDUR VE ENERJİ VERİR

C, A, K, E ve B vitaminleri açısından zengin olan elma içerdiği mineraller ve eser elementlerle hem enerji verir hem de hücre koruyucudur.

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Bağırsakların en iyi dostu! Günde 2 adet yerseniz...

BAĞIRSAK SAĞLIĞINI DESTEKLER

Elma çözünen ve çözünmeyen lif bakımından zengin bir içeriğine sahip olduğu için tok tutar, iştahı keser, bağırsakları çalıştırır, bağırsak sağlığını destekler ve kabızlığı önler. Bağırsak sağlığını koruması bağışıklık sistemini de desteklemektedir.

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Bağırsakların en iyi dostu! Günde 2 adet yerseniz...

KANSERE YAKALANMA RİSKİNİ AZALTIR

Elma, çeşitli kanser ve metastaz türlerinin riskini azaltma potansiyeline sahiptir. Karaciğer, akciğer ve kolon kanserine yakalanma riskini azaltır.

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Bağırsakların en iyi dostu! Günde 2 adet yerseniz...

YAŞLANMA KARŞITI BİR BESİNDİR

Antioksidanlar bakımından zenginliği, cilt dahil olmak üzere hücresel yaşlanmayı hızlandıran serbest radikallere karşı savaşır. Bu da elmayı yaşlanma karşıtı bir besin haline getirir.