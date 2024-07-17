Bağırsakların en iyi dostu! Günde 2 adet yerseniz...
Bağırsak hastalıkları, toplumda oldukça yaygın olarak görülen rahatsızlıklardır. Sindirim sisteminin en uzun bölümünü oluşturan bağırsaklar, çeşitli sebeplere bağlı olarak rahatsızlanabilir. Bağırsak sağlığınızı düzenlemek için ise tüketmeniz gereken mucizevi bir gıda bulunuyor. İşte tüm detaylar...
ahaber.com.tr
Giriş: 17.07.2024
11:14
Güncelleme: 17.07.2024
11:14
Elmanın glisemik indeksi, protein ve yağ içeriği düşüktür. Elma, lifli bir yapısı olması nedeni ile bağırsak tembelliğine iyi gelen, bununla beraber kolesterol ve karbonhidratların emilimini düzenlemeye yardımcı çözünür bir lif olan pektin içeriği en yüksek meyvelerden biridir.
HÜCRE KORUYUCUDUR VE ENERJİ VERİR
C, A, K, E ve B vitaminleri açısından zengin olan elma içerdiği mineraller ve eser elementlerle hem enerji verir hem de hücre koruyucudur.
BAĞIRSAK SAĞLIĞINI DESTEKLER
Elma çözünen ve çözünmeyen lif bakımından zengin bir içeriğine sahip olduğu için tok tutar, iştahı keser, bağırsakları çalıştırır, bağırsak sağlığını destekler ve kabızlığı önler. Bağırsak sağlığını koruması bağışıklık sistemini de desteklemektedir.
KANSERE YAKALANMA RİSKİNİ AZALTIR
Elma, çeşitli kanser ve metastaz türlerinin riskini azaltma potansiyeline sahiptir. Karaciğer, akciğer ve kolon kanserine yakalanma riskini azaltır.
YAŞLANMA KARŞITI BİR BESİNDİR
Antioksidanlar bakımından zenginliği, cilt dahil olmak üzere hücresel yaşlanmayı hızlandıran serbest radikallere karşı savaşır. Bu da elmayı yaşlanma karşıtı bir besin haline getirir.