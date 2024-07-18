18 Temmuz 2024, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

İbn-i Sina'dan asırlık reçete: Saçınızda 15 dakika bekletin! İşte beyaz saçları ortadan kaldıracak formül...

Saçların beyazlaması, yaşlılıkla ilişkilendirilse de birçok kişide erken yaşlarda da görülebilen bir durumdur. Bu noktada ise İbn-i Sina'nın yüzyıllar önce yazdığı sağlık reçeteleri öne çıkıyor. Asırlar önce çok sayıda sağlık problemine karşı şifalı yöntemler bulan İbn-i Sina saç beyazlamasını önlemek için de tavsiyelerde bulunmuş. İşte saçların beyazlamasını önleyen tarif...

ahaber.com.tr
Giriş: 18.07.2024 11:53 Güncelleme: 18.07.2024 11:53
  • 1
  • 8
İbn-i Sina’dan asırlık reçete: Saçınızda 15 dakika bekletin! İşte beyaz saçları ortadan kaldıracak formül...

İbn-i Sina, döneminde bitkisel tedavi yöntemlerini kullanarak pek çok hastalık üzerinde çalışmıştır. Saç sağlığı ve beyazlamayı önleme konusunda da bazı tavsiyelerde bulunmuştur.

  • 2
  • 8
İbn-i Sina’dan asırlık reçete: Saçınızda 15 dakika bekletin! İşte beyaz saçları ortadan kaldıracak formül...

Saç beyazlaması, genetik faktörler, stres ve çeşitli diğer etkenlerden kaynaklanabilir ve birçok insan için estetik endişelere yol açabilir. Bu durum, pek çok kişinin saç rengini korumak için saç boyası kullanmasına neden olmaktadır. Ancak uzun süreli kullanılan kimyasal içerikli saç boyaları, saçın yıpranmasına ve sağlık risklerine yol açabilir.

  • 3
  • 8
İbn-i Sina’dan asırlık reçete: Saçınızda 15 dakika bekletin! İşte beyaz saçları ortadan kaldıracak formül...

İbn-i Sina'nın tavsiye ettiği doğal yağlar sayesinde saçların beyazlama problemini önlemek ve doğal saçlara sahip olmak mümkün. Saçların daha sağlıklı uzamasına ve saç köklerini güçlendirmek için özel yağlar bulunuyor.

  • 4
  • 8
İbn-i Sina’dan asırlık reçete: Saçınızda 15 dakika bekletin! İşte beyaz saçları ortadan kaldıracak formül...

Çörek Otu

Özellikle saça olan faydalarıyla bilinen çörek otu yağı düzenli kullanıldığında saçlar üzerinde inanılmaz olumlu etkiler bırakabilir. Beyazlamaya başlayan saçlardan kurtulmak istiyorsanız çörek otu yağını saçlarınız için kullanabilirsiniz

  • 5
  • 8
İbn-i Sina’dan asırlık reçete: Saçınızda 15 dakika bekletin! İşte beyaz saçları ortadan kaldıracak formül...

Çörek otu yağı, sağlık için pek çok faydası olan bitkisel bir yağdır. İşte çörek otu yağının bazı faydaları:

Anti-inflamatuar Özellikler: Çörek otu yağı, içerdiği bileşikler sayesinde anti-inflamatuar etkilere sahiptir. Bu özellikleri sayesinde, vücuttaki iltihaplanmayı azaltmaya yardımcı olabilir.

Antioksidan Etkiler: Yüksek antioksidan içeriği ile çörek otu yağı, serbest radikallerle savaşarak hücrelerin oksidatif strese karşı korunmasına yardımcı olabilir. Bu özellikler sayesinde, yaşlanma sürecini yavaşlatabilir ve genel sağlık üzerinde olumlu etkiler sağlayabilir.