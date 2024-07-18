18 Temmuz 2024, Perşembe
İbn-i Sina'dan asırlık reçete: Saçınızda 15 dakika bekletin! İşte beyaz saçları ortadan kaldıracak formül...
Saçların beyazlaması, yaşlılıkla ilişkilendirilse de birçok kişide erken yaşlarda da görülebilen bir durumdur. Bu noktada ise İbn-i Sina'nın yüzyıllar önce yazdığı sağlık reçeteleri öne çıkıyor. Asırlar önce çok sayıda sağlık problemine karşı şifalı yöntemler bulan İbn-i Sina saç beyazlamasını önlemek için de tavsiyelerde bulunmuş. İşte saçların beyazlamasını önleyen tarif...
Giriş: 18.07.2024 11:53 Güncelleme: 18.07.2024 11:53
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