11 Haziran 2024, Salı
Gözdeki kaşıntıya dikkat! Meğer bu hastalığın habercisiymiş
Kirpiklerdeki anormal dökülme, dış görünümü etkileyen ve rahatsız edici bir durum olabilir. Ancak, bu durum bazı sağlık sorunlarının belirtisi olabilir ve dikkatle incelenmesi gerekebilir. Kirpik dökülmesinin çeşitli nedenleri arasında göz enfeksiyonları, demir eksikliği, tiroid sorunları, stres ve hormonal değişiklikler bulunmaktadır. İşte konuya ilişkin detaylar...
Giriş Tarihi: 11.06.2024 15:04
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