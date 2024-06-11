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Gözdeki kaşıntıya dikkat! Meğer bu hastalığın habercisiymiş

Kirpiklerdeki anormal dökülme, dış görünümü etkileyen ve rahatsız edici bir durum olabilir. Ancak, bu durum bazı sağlık sorunlarının belirtisi olabilir ve dikkatle incelenmesi gerekebilir. Kirpik dökülmesinin çeşitli nedenleri arasında göz enfeksiyonları, demir eksikliği, tiroid sorunları, stres ve hormonal değişiklikler bulunmaktadır. İşte konuya ilişkin detaylar...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 11.06.2024 15:04
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Gözdeki kaşıntıya dikkat! Meğer bu hastalığın habercisiymiş

Kirpiklerdeki dökülme birçok nedenden dolayı meydana gelir. Bu yanlış ürünleri kullandığınızın bir işareti, aşırı stres altında olduğunuzun bir işareti veya takma kirpiklerin yanlış şekilde çıkarılmasının bir sonucu olabilir ancak aynı zamanda daha sistemik bir sağlık sorununun da işareti olabilir.

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Gözdeki kaşıntıya dikkat! Meğer bu hastalığın habercisiymiş

Her bedensel değişiklikte olduğu gibi çözümün anahtarı sorunun kökenine inmektir. İnternetteki bir tavşan deliğine girip kendinize ciddi bir hastalık teşhisi koymadan önce, ilk önce göz ardı etmeniz gereken daha olası nedenler vardır. Saç dökülmesinin hacmi önemli görünüyorsa dermatologlar bunların en yaygın suçlular olduğunu söylüyor.

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Gözdeki kaşıntıya dikkat! Meğer bu hastalığın habercisiymiş

Tıpkı kafanızdaki saçlar gibi kirpikler de doğal olarak dökülür ve her altı ila 10 haftada bir doğal bir döngü içinde kendilerini yenilerler. Dolayısıyla her gün bir ila beş kirpik kaybetmek normaldir.

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Gözdeki kaşıntıya dikkat! Meğer bu hastalığın habercisiymiş

İnce kirpikler yaşlanma sürecinin bir başka parçasıdır, bu nedenle kirpikleriniz eskisi kadar uzun ve dolgun görünmüyorsa endişelenmeyin. Çoğu zaman bir miktar dökülme ve incelme tamamen doğaldır ve endişelenecek bir durum yoktur.

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Gözdeki kaşıntıya dikkat! Meğer bu hastalığın habercisiymiş

Göz çevrenizi kirden temiz tutmak önemlidir. Uzmanlar bu kadar hassas bir bölgenin temizliğinin büyük bir özenle yapılması gerektiği konusunda uyarıyor. Kirpiklerdeki herhangi bir travmadan uzak durmak, özellikle göz kapağı kenarı boyunca ağır sürtünme, çekiş ve aşırı güçten kaçınmalısınız.