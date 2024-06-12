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Canan Karatay 'Zeka artıyor' diyerek açıkladı! 10 dakikada hazırlanan sağlıklı kahvaltılık tarifi...

Ünlü beslenme uzmanı Prof. Dr. Canan Karatay Efendigil, son açıklamalarıyla bir kez daha gündemi salladı. Sağlıklı beslenme konusundaki önerileriyle tanınan ünlü hekim, bu kez zeka açan bir tarif paylaştı. Karatay'ın önerisi, yumurta severlerin favorisi olacak gibi görünüyor. Kolay hazırlanan bu tarifle, hem zekanızı güçlendirin hem de güne lezzetli bir başlangıç yapın. İşte beyin sağlığına iyi gelen kahvaltılık...

Giriş Tarihi: 12.06.2024 10:48
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Canan Karatay ’Zeka artıyor’ diyerek açıkladı! 10 dakikada hazırlanan sağlıklı kahvaltılık tarifi...

Canan Karatay, sağlıklı beslenme tavsiyelerine bir yenisini daha ekledi.

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Canan Karatay ’Zeka artıyor’ diyerek açıkladı! 10 dakikada hazırlanan sağlıklı kahvaltılık tarifi...

Ünlü beslenme uzmanı, sağlıklı beyin için sık sık vurguladığı yumurtayı temel alan lezzetli bir tarif paylaştı.

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Canan Karatay ’Zeka artıyor’ diyerek açıkladı! 10 dakikada hazırlanan sağlıklı kahvaltılık tarifi...

ZEKA AÇAN KAHVALTILIK

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Canan Karatay ’Zeka artıyor’ diyerek açıkladı! 10 dakikada hazırlanan sağlıklı kahvaltılık tarifi...

Malzemeler;

· 4 adet domates

· 4 adet yumurta

· 2 adet sivribiber

· 4 çay kaşığı tereyağı

· 1 tatlı kaşığı eski kaşar

· Kristal kaya tuzu, karabiber, pul biber

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Canan Karatay ’Zeka artıyor’ diyerek açıkladı! 10 dakikada hazırlanan sağlıklı kahvaltılık tarifi...

Yapılışı;

Öncelikle domates ve biberleri güzelce yıkayın. Domateslerin üst kısmını kesip, kaşık yardımıyla içlerini oyarak hazırlayın.

Sonra biberleri temizleyip, küçük küp şeklinde doğrayın.