Canan Karatay 'Zeka artıyor' diyerek açıkladı! 10 dakikada hazırlanan sağlıklı kahvaltılık tarifi...

Ünlü beslenme uzmanı Prof. Dr. Canan Karatay Efendigil, son açıklamalarıyla bir kez daha gündemi salladı. Sağlıklı beslenme konusundaki önerileriyle tanınan ünlü hekim, bu kez zeka açan bir tarif paylaştı. Karatay'ın önerisi, yumurta severlerin favorisi olacak gibi görünüyor. Kolay hazırlanan bu tarifle, hem zekanızı güçlendirin hem de güne lezzetli bir başlangıç yapın. İşte beyin sağlığına iyi gelen kahvaltılık...