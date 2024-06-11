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Unutkanlığı önleyip ömrü uzatan süper besin! Her gün yarım kaşık içerseniz...

Unutkanlık, insanların günlük yaşamlarında sıkça karşılaştığı bir sorundur ve genellikle yaşlanma, stres, uyku düzensizliği, beslenme alışkanlıkları gibi faktörlerden kaynaklanabilir. Ancak, bazı durumlarda unutkanlık ciddi bir sağlık sorununun belirtisi olabilir. Ancak doğal besinlerle bu sorunların önüne geçmek mümkündür. İşte ömrü uzatan 'süper gıda'...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 11.06.2024 11:09 Güncelleme Tarihi: 11.06.2024 11:09
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Unutkanlığı önleyip ömrü uzatan süper besin! Her gün yarım kaşık içerseniz...

Unutkanlık, kişinin günlük işlerini tamamlamasını veya bilgiyi hatırlamasını engelleyebilir ve bu durum kişinin yaşam kalitesini olumsuz yönde etkileyebilir. Unutkanlık, genellikle geçici veya hafif olabilirken, bazı durumlarda demans gibi ciddi bir hastalığın belirtisi olabilir.

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Unutkanlığı önleyip ömrü uzatan süper besin! Her gün yarım kaşık içerseniz...

Zeytinyağı uzun süredir sağlıklı bir beslenmenin parçası olarak tüketildiğinde daha uzun yaşamanıza yardımcı olabilecek bir "süper gıda" örneği olarak gösteriliyor.

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Unutkanlığı önleyip ömrü uzatan süper besin! Her gün yarım kaşık içerseniz...

Şimdi yeni bir çalışma, zeytinyağının bunamadan ölme riskini azaltmaya yardımcı olduğunu öne sürüyor.

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Unutkanlığı önleyip ömrü uzatan süper besin! Her gün yarım kaşık içerseniz...

ABD'deki Harvard Üniversitesi araştırmacıların yürüttüğü çalışma, birçok ülkenin yaşlanan nüfus nedeniyle Alzheimer hastalığı ve diğer demans türleriyle karşı karşıya olduğunu ortaya çıkardı.

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Unutkanlığı önleyip ömrü uzatan süper besin! Her gün yarım kaşık içerseniz...

Araştırmacılara göre margarin ve ticari mayonez gibi yağlar yerine zeytinyağı kullanmak bunama kaynaklı ölüm riskini azaltabilir.