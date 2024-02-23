Japonların uzun yaşam sırrı bulundu! Bunu tüketen 100 yaşını görüyor...

Japonlar, sağlıklı yaşam tarzları ve uzun ömürleriyle dünya genelinde ilgi odağı oluyor. Beslenme alışkanlıklarından uyku düzenlerine kadar birçok detay merakla takip ediliyor. Özellikle bazı besinleri tercih eden Japonların, 100 yaşını aşan yaşlılarıyla bilinen en etkili sırrı ise bu besinlermiş. İşte Japonların favori besini...