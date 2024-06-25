Hazımsızlığı şişkinliği anında bitiriyor! Mideyi rahatlatan 4 mucize besin...

Son dönemde birçok kişinin günlük yaşamını etkileyen yaygın bir sağlık sorunu olan şişkinlik, sindirim sistemi problemlerinden kaynaklanan rahatsızlıklar arasında öne çıkıyor. Şişkinlik genellikle karın bölgesinde rahatsızlık ve dolgunluk hissi ile kendini gösterir. Bu durum, sindirim sisteminin düzensiz çalışması sonucu oluşan gaz birikimi veya sindirimde yavaşlama nedeniyle ortaya çıkabilir.