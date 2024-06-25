25 Haziran 2024, Salı
Hazımsızlığı şişkinliği anında bitiriyor! Mideyi rahatlatan 4 mucize besin...
Hazımsızlık ve şişkinlik, günlük yaşamda sıkça karşılaşılan rahatsızlıklardır ve birçok kişinin yaşam kalitesini etkileyebilir. Genellikle sindirim sisteminin düzenli çalışmaması sonucu ortaya çıkar ve yemek sonrası mide yanması, ekşime, geğirme gibi belirtilerle kendini gösterebilir. Peki hazımsızlığa ne iyi gelir? İşte detaylar...
Giriş: 25.06.2024 10:38 Güncelleme: 25.06.2024 10:42
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