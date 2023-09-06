Bu besin uzun yaşamın sırrı! Her gün yemek ömrünüze ömür katıyor

ORMAN MEYVELERİ

Çilek, yaban mersini, ahududu ve böğürtlen gibi meyveler C vitamini ve flavonoidler gibi güçlü antioksidanlar içerir. Bileşikler serbest radikallerin neden olduğu oksidatif hasara karşı koruma sağlayarak ömrünü uzatır.