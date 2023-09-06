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Haberler Galeri Bu besin uzun yaşamın sırrı! Her gün yemek ömrünüze ömür katıyor

Bu besin uzun yaşamın sırrı! Her gün yemek ömrünüze ömür katıyor

Beslenme şeklimiz genel sağlığımızı iyileştirebildiği gibi erken yaşlanmanın da önüne geçebilir. Metabolik süreçlere etki eden bazı besinler, sürekli ve düzenli tüketildiğinde hücrelerin zarar görmesinin önüne geçerek ömrümüzü uzatabilir. İşte erken yaşlanmayı önleyerek ömrümüze ömür katan besinler...

Giriş Tarihi: 06.09.2023 16:01 Güncelleme Tarihi: 06.09.2023 16:01
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Bu besin uzun yaşamın sırrı! Her gün yemek ömrünüze ömür katıyor

Bazı besinler vücudun potansiyelini geri kazanmaya, hücrelerin zarar görmesini önlemeye ve ömrünü uzatmaya yardımcı olur.

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Bu besin uzun yaşamın sırrı! Her gün yemek ömrünüze ömür katıyor

Erken yaşlanmayı önlemek ve ömrünüze ömür katmak için aşağıdaki sekiz gıdayı düzenli beslenmenize mutlaka ekleyin:

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Bu besin uzun yaşamın sırrı! Her gün yemek ömrünüze ömür katıyor

ORMAN MEYVELERİ

Çilek, yaban mersini, ahududu ve böğürtlen gibi meyveler C vitamini ve flavonoidler gibi güçlü antioksidanlar içerir. Bileşikler serbest radikallerin neden olduğu oksidatif hasara karşı koruma sağlayarak ömrünü uzatır.

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Bu besin uzun yaşamın sırrı! Her gün yemek ömrünüze ömür katıyor

KURUYEMİŞ

Bunlara badem, ceviz, antep fıstığı ve diğer fındıklar dahildir. Bu yemişlerdeki sağlıklı yağlar, vücudu oksidatif hasara karşı koruyan bir antioksidan görevi gören, doku onarımını ve korumayı destekleyerek ömrü uzatan doğal alfa-tokoferol (E vitamini) içerir.

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Bu besin uzun yaşamın sırrı! Her gün yemek ömrünüze ömür katıyor

YAĞLI BALIKLAR

Somon, alabalık, ton balığı ve uskumru gibi balıklar genel sağlık açısından en iyi balıklar olarak kabul edilir.