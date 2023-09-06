06 Eylül 2023, Çarşamba
Bu besin uzun yaşamın sırrı! Her gün yemek ömrünüze ömür katıyor
Beslenme şeklimiz genel sağlığımızı iyileştirebildiği gibi erken yaşlanmanın da önüne geçebilir. Metabolik süreçlere etki eden bazı besinler, sürekli ve düzenli tüketildiğinde hücrelerin zarar görmesinin önüne geçerek ömrümüzü uzatabilir. İşte erken yaşlanmayı önleyerek ömrümüze ömür katan besinler...
Giriş Tarihi: 06.09.2023 16:01 Güncelleme Tarihi: 06.09.2023 16:01
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