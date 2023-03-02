Bunu yapmak hastalık riskini artırıyor! Eğer o ilacı kullanıyorsanız demans olabilirsiniz! Direkt beyni etkiliyor

Alzheimer hastalığı en sık görülen demans türüdür. Bu hastalık genellikle yaşlı insanlarda görülmektedir. Demans yani beyin fonksiyonlarını etkileyerek bunamaya neden olan hastalığın adıdır. Genellikle yaşlı insanların yakalandığı bu rahatsızlık günümüzde daha da genç yaşlarda görülmektedir. Son 10 yılda yapılan araştırmalar sonucu ile vatandaşların çok sık bir şekilde kullandıkları bir ilaç yüzde 50 oranında bunaması arttırdığı yönünde. İşte, demans hastalığını tetikleyen o ilaç...