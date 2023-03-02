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Haberler Galeri Bunu yapmak hastalık riskini artırıyor! Eğer o ilacı kullanıyorsanız demans olabilirsiniz! Direkt beyni etkiliyor

Bunu yapmak hastalık riskini artırıyor! Eğer o ilacı kullanıyorsanız demans olabilirsiniz! Direkt beyni etkiliyor

Genellikle yaşlı insanların yakalandığı demans hastalığı hakkında uzmanlar önemli bir başarıya imza attı. 10 yıl süren çalışmalar sonucunda bazı ilaçların hastalık riskini yüzde 50 oranında artırdığı ortaya çıktı. Araştırmacılar, o ilaçların bağırsak bakterilerini, sinir sisteminde beyne zarar veren toksinler oluşturacak şekilde etkileyebileceğine inanıyor. İşte, demans hastalığını tetikleyen unsurlar...

Giriş Tarihi: 02.03.2023 20:26 Güncelleme Tarihi: 02.03.2023 20:27
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Bunu yapmak hastalık riskini artırıyor! Eğer o ilacı kullanıyorsanız demans olabilirsiniz! Direkt beyni etkiliyor

Alzheimer hastalığı en sık görülen demans türüdür. Bu hastalık genellikle yaşlı insanlarda görülmektedir. Demans yani beyin fonksiyonlarını etkileyerek bunamaya neden olan hastalığın adıdır. Genellikle yaşlı insanların yakalandığı bu rahatsızlık günümüzde daha da genç yaşlarda görülmektedir. Son 10 yılda yapılan araştırmalar sonucu ile vatandaşların çok sık bir şekilde kullandıkları bir ilaç yüzde 50 oranında bunaması arttırdığı yönünde. İşte, demans hastalığını tetikleyen o ilaç...

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Bunu yapmak hastalık riskini artırıyor! Eğer o ilacı kullanıyorsanız demans olabilirsiniz! Direkt beyni etkiliyor

DEMANS HASTALIĞI NEDİR?

Willis, geçtiğimiz yıl afazi hastalığını yakalanmış ve oyunculuk kariyerini sonlandırma kararı almıştı. Willis'in ailesi tarafından sağlığı hakkında yeni bir açıklama geldi ve oyuncunun "demans" hastalığına yakalandığı açıklandı.

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Bunu yapmak hastalık riskini artırıyor! Eğer o ilacı kullanıyorsanız demans olabilirsiniz! Direkt beyni etkiliyor

Hastalığın, bugün herhangi bir tedavisi olmasa da kesin bir teşhis konulmasının önemli olduğu vurgulandı. Bu hastalık nedeniyle Bruce Willis'in iletişim kurma yeteneğinin de büyük ölçüde engelleneceği ifade edildi.

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Bunu yapmak hastalık riskini artırıyor! Eğer o ilacı kullanıyorsanız demans olabilirsiniz! Direkt beyni etkiliyor

DEMANS HASTALIĞI TÜRLERİ

Demans hastalığı kendi içerisinde bazı türlere ayrılmaktadır.

Vasküler tip demans

Creutzfeld tip demans

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Bunu yapmak hastalık riskini artırıyor! Eğer o ilacı kullanıyorsanız demans olabilirsiniz! Direkt beyni etkiliyor

Parkinson hastalığı demansı

Alzheimer tip demans

Lewy cisimcikli demans

Frontotemporal Tip Demans