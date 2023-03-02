02 Mart 2023, Perşembe
Bunu yapmak hastalık riskini artırıyor! Eğer o ilacı kullanıyorsanız demans olabilirsiniz! Direkt beyni etkiliyor
Genellikle yaşlı insanların yakalandığı demans hastalığı hakkında uzmanlar önemli bir başarıya imza attı. 10 yıl süren çalışmalar sonucunda bazı ilaçların hastalık riskini yüzde 50 oranında artırdığı ortaya çıktı. Araştırmacılar, o ilaçların bağırsak bakterilerini, sinir sisteminde beyne zarar veren toksinler oluşturacak şekilde etkileyebileceğine inanıyor. İşte, demans hastalığını tetikleyen unsurlar...
Giriş Tarihi: 02.03.2023 20:26 Güncelleme Tarihi: 02.03.2023 20:27
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