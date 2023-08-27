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Dökülmeye mucize çözüm! Her bir saç telinize Hyalüronik asit, amino asit geri gelecek! İşte sırma saçlara kavuşmanızın yolu...

Türlü faktörler, saçları olumsuz etkileyerek yıpranmalarına neden olabilir. Bu durum özellikle saç dökülmeleri ve canlılığını yitiren saçlarla sonuçlanarak hem erkekler hem de kadınlar için rahatsız edici bir durum oluşturabilir. Dermatoloji Uzmanı Dr. Aycan Özden Sezgin, bu tür sorunlarla başa çıkmak için yöntemi açıkladı. İşte sırma saçlara kavuşmanın yolu...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 27.08.2023 11:30
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Dökülmeye mucize çözüm! Her bir saç telinize Hyalüronik asit, amino asit geri gelecek! İşte sırma saçlara kavuşmanızın yolu...

Dermatoloji Uzmanı Dr. Aycan Özden Sezgin, mevsimin sonuna yaklaştığımız bu günlerde, saç yıpranması sorununun hem erkekler hem de kadınlar için daha sık görülmeye başladığına dikkat çekti. Güneşe, deniz suyuna ve diğer çevresel etkilere maruz kalan saçlar, bu dönemde özellikle zayıflayabilir ve yıpranabilir. İşte sırma saçlara kavuşmanızın yolu...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Dökülmeye mucize çözüm! Her bir saç telinize Hyalüronik asit, amino asit geri gelecek! İşte sırma saçlara kavuşmanızın yolu...

Sezgin, yazdan sonbahara geçiş döneminde mevsimsel olarak da yaşanan dökülme sorununun önüne geçmenin en etkin yollarından birinin saç mezoterapisi olduğunu belirtti.

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Dökülmeye mucize çözüm! Her bir saç telinize Hyalüronik asit, amino asit geri gelecek! İşte sırma saçlara kavuşmanızın yolu...

Saç kökünde üretim için ihtiyaç duyulan vitamin, mineral, aminoasid ve peptid gibi maddeleri içeren steril solüsyonların saçlı deriye enjekte edilmesi ile gerçekleştirilen saç mezoterapisinin faydalarını açıklayan Dermatoloji Uzm. Dr. Aycan Özden Sezgin, "Besleyici özellik taşıyan enjeksiyon karışımı, saç derisinin belirli bir kısmına veya tümüne uygulanabilir'' dedi.

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Dökülmeye mucize çözüm! Her bir saç telinize Hyalüronik asit, amino asit geri gelecek! İşte sırma saçlara kavuşmanızın yolu...

Sezgin, mezoterapi hakkında şunları da söyledi:

İşlemde verilen bu içerikler saç dökülmesi ile mücadelede oldukça etkilidir. Yapılan enjeksiyon kıl köklerini besleyerek saçların güçlenmesini, daha canlı ve sağlıklı olmasını sağlar.

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Dökülmeye mucize çözüm! Her bir saç telinize Hyalüronik asit, amino asit geri gelecek! İşte sırma saçlara kavuşmanızın yolu...

Bu sayede dökülme azaltılırken yeni saçların oluşumu da desteklenir. Gerekli durumlarda yapılan tetkikler sonrasında gerekirse vitamin takviyeleri, saç maskeleri de yazın hasarlanan saç gövdesinin takviyesinde kullanılabilir.