Dökülmeye mucize çözüm! Her bir saç telinize Hyalüronik asit, amino asit geri gelecek! İşte sırma saçlara kavuşmanızın yolu...

Türlü faktörler, saçları olumsuz etkileyerek yıpranmalarına neden olabilir. Bu durum özellikle saç dökülmeleri ve canlılığını yitiren saçlarla sonuçlanarak hem erkekler hem de kadınlar için rahatsız edici bir durum oluşturabilir. Dermatoloji Uzmanı Dr. Aycan Özden Sezgin, bu tür sorunlarla başa çıkmak için yöntemi açıkladı. İşte sırma saçlara kavuşmanın yolu...