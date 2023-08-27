HaberlerGaleriArtan çaylarını sakın atmayın! Ne kırışıklık ne sivilce bırakıyor! 45 yaşında 20 yaş görünümü...
Artan çaylarını sakın atmayın! Ne kırışıklık ne sivilce bırakıyor! 45 yaşında 20 yaş görünümü...
Tükettiğimiz çaydan geriye kalan çay posasının, cilt üzerinde yarattığı etkiler çoğu kişiyi şaşırtabilir. Çay posası, atılmadan önce dikkatle düşünülmeye değer faydalı özelliklere sahiptir. Antioksidanlarla yüklü olan çay posası, cilt bakımında kullanıldığında cildi canlandırıcı ve arındırıcı bir etki sağlayabilir. İşte saymakla bitmeyen kullanım alanları ve yararları...