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Artan çaylarını sakın atmayın! Ne kırışıklık ne sivilce bırakıyor! 45 yaşında 20 yaş görünümü...

Tükettiğimiz çaydan geriye kalan çay posasının, cilt üzerinde yarattığı etkiler çoğu kişiyi şaşırtabilir. Çay posası, atılmadan önce dikkatle düşünülmeye değer faydalı özelliklere sahiptir. Antioksidanlarla yüklü olan çay posası, cilt bakımında kullanıldığında cildi canlandırıcı ve arındırıcı bir etki sağlayabilir. İşte saymakla bitmeyen kullanım alanları ve yararları...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 27.08.2023 17:14 Güncelleme Tarihi: 27.08.2023 17:14
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Artan çaylarını sakın atmayın! Ne kırışıklık ne sivilce bırakıyor! 45 yaşında 20 yaş görünümü...

Tükettiğimiz çayın ardından atılan çay posasının ilginç etkileri bulunmaktadır. Özellikle soğuyan çay poşetlerini göz altlarına uygulamak, göz altı şişliklerini azaltmada etkili olabilir. Çayın içeriğindeki antioksidanlar sayesinde cilt üzerinde ferahlık sağlayabilir ve cildi canlandırabilir. İşte 45 yaşında 20 yaş görünümü sağlayacak bakım sırrı...

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Artan çaylarını sakın atmayın! Ne kırışıklık ne sivilce bırakıyor! 45 yaşında 20 yaş görünümü...

İçerisindeki yüksek oranda antioksidan özellikli polifenol, mineral bakımından zengindir. DNA moleküllerini düzenleyebilen bu mineralden artan çayları değerlendirerek faydalanabilirsiniz.

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Artan çaylarını sakın atmayın! Ne kırışıklık ne sivilce bırakıyor! 45 yaşında 20 yaş görünümü...

Günün her vaktinde tüketebildiğimiz çaydan artakalan çay posasının bilinmeyen birçok kullanım alanı mevcut. Özellikle cilt ve göz problemleri için faydaları saymakla bitmez.

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Artan çaylarını sakın atmayın! Ne kırışıklık ne sivilce bırakıyor! 45 yaşında 20 yaş görünümü...

Göz altında zamanla oluşan morluk, halka, çizgi veya benzeri şekiller yüz şeklinin yavaş yavaş bozulmasına neden olur. Dışarıya karşı daha halsiz gözükmeye neden olur. Bunu önleyebilmek adına çay posasından yararlanabilirsiniz.

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Artan çaylarını sakın atmayın! Ne kırışıklık ne sivilce bırakıyor! 45 yaşında 20 yaş görünümü...

Yapmanız gereken tek şey bir pamuk edinmek. Aldığınız pamuğu çay posasına batırdıktan sonra gözlerinizin üzerinde bekletmeye başlayın. Bu işlemi düzenli bir şekilde her gün 2 defa tekrarladıktan sonra etkilerini görmeye başlayacaksınız.