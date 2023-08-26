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İbn-i Sina'dan gençleştiren tohum önerisi! Vücudu baştan sona sıfırlıyor! Her gün 1 bardak...

İbn-i Sina'dan gençleştiren reçete! Hem döneminde hem de günümüzde büyük bir etki yaratan İbn-i Sina, yazdığı şifa kitaplarıyla bilim insanlarının ve sağlık uzmanlarının dikkatini çekmeyi başarıyor. Güzellik hakkında verdiği tavsiyeler de birçok kişi tarafından uygulanıyor. İbn-i Sina'nın şifa kitaplarında bahsettiği bir tohum, yaşlanma belirtilerini engelleme özelliğiyle öne çıkıyor. İşte, genç kalmanın yolları...

Giriş Tarihi: 26.08.2023 18:20
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İbn-i Sina’dan gençleştiren tohum önerisi! Vücudu baştan sona sıfırlıyor! Her gün 1 bardak...

İbn-i Sina, tıp alanında yaptığı çalışmalar, günümüzde de ilgi görmektedir. İbn-i Sina'nın asırlar önce verdiği bu tavsiye, yaşlanmanın yavaşlatılması için büyük fayda sağlamaktadır. İşte, genç kalmanın sırrı olarak görülebilen o tohum…

GALERİ DEVAM EDİYOR
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İbn-i Sina’dan gençleştiren tohum önerisi! Vücudu baştan sona sıfırlıyor! Her gün 1 bardak...

İbn-i Sina'nın keşfettiği bu tohum, genç kalmanın sırrını içinde barındırmasıyla ilgi odağı haline geliyor.

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İbn-i Sina’dan gençleştiren tohum önerisi! Vücudu baştan sona sıfırlıyor! Her gün 1 bardak...

Özellikle yaşlanma etkileriyle mücadelede umut verici bir çözüm olarak görülen bu tohum, güzelliği ve gençliği koruma konusunda önemli bir potansiyele sahip.

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İbn-i Sina’dan gençleştiren tohum önerisi! Vücudu baştan sona sıfırlıyor! Her gün 1 bardak...

İBN-İ SİNA'DAN GENÇ KALMANIN SIRRI

İbn-i Sina'nın bin yıl öncesinden genç kalmanın adeta sırrı olarak paylaştığı kenevir tohumu, birçok sağlık problemine şifa olabiliyor.

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İbn-i Sina’dan gençleştiren tohum önerisi! Vücudu baştan sona sıfırlıyor! Her gün 1 bardak...

Sinirlerin yatıştırılması konusunda da ön plana çıkabilen kenevir tohumu, günümüzde kemoterapi tedavisinin şiddetini azaltabilmek için de tavsiye edilebiliyor.