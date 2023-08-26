İbn-i Sina'dan gençleştiren tohum önerisi! Vücudu baştan sona sıfırlıyor! Her gün 1 bardak...

İbn-i Sina'dan gençleştiren reçete! Hem döneminde hem de günümüzde büyük bir etki yaratan İbn-i Sina, yazdığı şifa kitaplarıyla bilim insanlarının ve sağlık uzmanlarının dikkatini çekmeyi başarıyor. Güzellik hakkında verdiği tavsiyeler de birçok kişi tarafından uygulanıyor. İbn-i Sina'nın şifa kitaplarında bahsettiği bir tohum, yaşlanma belirtilerini engelleme özelliğiyle öne çıkıyor. İşte, genç kalmanın yolları...