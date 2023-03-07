HaberlerGaleriDamarları yağlara zırh yapıyor! Yiyenlerin içi dışı tertemiz oluyor! Canan Karatay'dan ezber bozan açıklaması
Damarları yağlara zırh yapıyor! Yiyenlerin içi dışı tertemiz oluyor! Canan Karatay'dan ezber bozan açıklaması
Sağlıklı şekilde beslenmek ve yediklerimize dikkat günüzümüzde metropol şehir hayatı ve hareketsiz çalışma hayatı sebebiyle daha da önem kazandı. Prof. Dr. Canan Karatay, sağlıklı yaşam ve kilo kontrolü için sıklıkla beslenme önerilerinde bulunarak uzak durulması gereken besinleri açıklıyor. İşte Canan Karatay'dan damarları yağlara karşı zırh yapacak ezber bozan açıklama...