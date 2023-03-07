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Damarları yağlara zırh yapıyor! Yiyenlerin içi dışı tertemiz oluyor! Canan Karatay'dan ezber bozan açıklaması

Sağlıklı şekilde beslenmek ve yediklerimize dikkat günüzümüzde metropol şehir hayatı ve hareketsiz çalışma hayatı sebebiyle daha da önem kazandı. Prof. Dr. Canan Karatay, sağlıklı yaşam ve kilo kontrolü için sıklıkla beslenme önerilerinde bulunarak uzak durulması gereken besinleri açıklıyor. İşte Canan Karatay'dan damarları yağlara karşı zırh yapacak ezber bozan açıklama...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 07.03.2023 10:36 Güncelleme Tarihi: 07.03.2023 10:39
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Damarları yağlara zırh yapıyor! Yiyenlerin içi dışı tertemiz oluyor! Canan Karatay’dan ezber bozan açıklaması

Kalp sağlığı 7'den 70'e herkes için önemli konulardan biri olmaya devam ediyor. Prof. Dr. Canan Karatay, kalp ve damar sağlığı için Omega-3 içeren besinlerin önemlerine dikkat çekti. Ayrıca kilo vermenin ve kilo korumanın yöntemlerini bir bir açıkladı. Omega-3, tüp-2 diyabet hastalığını önleyerek tedavisini kolaylaştırır. Ayrıca damar sertliği, hipertansiyon, kalp-damar tıkanıklıkları, kalp krizi ve felç hastalıklarını önler. İşte Karatay'dan not etmelik açıklamalar...

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Damarları yağlara zırh yapıyor! Yiyenlerin içi dışı tertemiz oluyor! Canan Karatay’dan ezber bozan açıklaması

Prof. Dr. Canan Karatay, kalp ve iç hastalıkları uzmanı olarak hastalıklarla doğal yöntemlerle mücadele etmek konusunda önerilerde bulunuyor. Canan Karatay, beslenme konusunda yaptığı açıklamalarla dikkat çekiyor.

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Damarları yağlara zırh yapıyor! Yiyenlerin içi dışı tertemiz oluyor! Canan Karatay’dan ezber bozan açıklaması

Bu sefer, Omega-3 içeren besinlerin önemine vurgu yaparak, sağlıklı bir yaşam için bu besinleri tüketmenin önemini belirtiyor. Ayrıca sağlıklı bir şekilde kilo vermek ve verilen kiloyu korumak için de tavsiyeler sunuyor.

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Damarları yağlara zırh yapıyor! Yiyenlerin içi dışı tertemiz oluyor! Canan Karatay’dan ezber bozan açıklaması

OMEGA-3 İÇEREN BESİNLER

Ketentohumu, semizotu, kabak ve ayçiçeği çekirdekleri gibi besinler, Omega-3 yağ asitleri içerir ve büyümemize, ürememize ve yaşamamıza yardımcı olur.

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Damarları yağlara zırh yapıyor! Yiyenlerin içi dışı tertemiz oluyor! Canan Karatay’dan ezber bozan açıklaması

Prof. Dr. Canan Karatay, "Karatay Mutfağı" kitabında doğal Omega-3 içeren besinleri tavsiye ediyor. Bu besinler, yaşlanmayı geciktirir ve kronik hastalıklara karşı koruyucu etki sağlar.