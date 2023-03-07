Damarları yağlara zırh yapıyor! Yiyenlerin içi dışı tertemiz oluyor! Canan Karatay’dan ezber bozan açıklaması

Kalp sağlığı 7'den 70'e herkes için önemli konulardan biri olmaya devam ediyor. Prof. Dr. Canan Karatay, kalp ve damar sağlığı için Omega-3 içeren besinlerin önemlerine dikkat çekti. Ayrıca kilo vermenin ve kilo korumanın yöntemlerini bir bir açıkladı. Omega-3, tüp-2 diyabet hastalığını önleyerek tedavisini kolaylaştırır. Ayrıca damar sertliği, hipertansiyon, kalp-damar tıkanıklıkları, kalp krizi ve felç hastalıklarını önler. İşte Karatay'dan not etmelik açıklamalar...