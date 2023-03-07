ABD’nin sahra hastanesi Sağlık Bakanlığı’na devredildi

ABD HÜKÜMETİNDEN 185 MİLYON, ÖZEL SEKTÖRDEN 100 MİLYON DOLAR

Daha önce kongrede birlikte görev yaptığı arkadaşlarıyla görüştüğünü belirten Büyükelçi Flake, "Kendilerine de çok net bir şekilde Türkiye'nin bugüne kadar, daha önce başka ülkelerde yaşanan felaketlere nasıl müdahale ettiğini, nasıl yardımcı olduğunu açıkça ifade ettim. Geçtiğimiz 7 yıl, 5 kıtada 50'den fazla ülkede her türlü yardımı getirmek için ne gibi çalışmalar yaptığını ifade ettim. Artık şimdi de sıranın, dünyanın, Türkiye'nin ihtiyaç duyduğu bu zamanda yardım etme zamanı olduğunun altını çizdim. Tabi Türkiye'nin bu kadar zamanda yaşanan bu sıkıntılar çerçevesinde, dünyanın birçok ülkesine yardımcı olmasının bir karşılığını da bugün çok net bir şekilde 100'ü aşkın ülkenin Türkiye'nin yanında olmak suretiyle yardım sağlamasını da net bir şekilde görebiliyoruz. Bu noktada tabi ABD elinden gelen her türlü yardımı yapma çerçevesinde 185 milyon dolarlık hükümet olarak bir yardım gerçekleştireceğini ortaya koymuştur. Aynı zamanda arama-kurtarma çalışmaları çerçevesinde ABD bu çalışmaları yürütmektedir. ABD özel sektörünün de bugüne kadar yaptığı yardımlar 100 milyon doları bulmuştur" diye konuştu.

