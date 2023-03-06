Meğer 1000 yıl önce yazmış! İbni-i Sina’nın şifa dağıtan tarifleri! Hastalıkları kökünden kazıyor! İşte o reçete

CİLT SARILIĞI

Cilt rengi de sağlıklı görünüm en önemli göstergesidir. Sağlıklı ve güzel bir görünüm için cildinizin ışıl ışıl parlaması için hekimlerin hekimi İbn-i Sina besinlerden faydalanabileceğini söylüyor. Soluk cilt rengini yok eden ve cildin rengini koruyan, cilde kan veren doğal ilaçları da şöyle özetler. - Kan yapan ve çoğaltarak rengi güzelleştiren gıdalar: Nohut, rafadan yumurta, et suyu, reyhan ile reyhandan elde edilen içecek ve incir. - Kanı temizleyen gıdalar: "itrifîl-i sagîr" (yaprak) ve "helilec murebbai" (meyve bazlı jelatin). - Kanı bedene ve cilde yayarak cildin rengini güzelleştiren gıdalar: Haltit, fülfül, karanfil.