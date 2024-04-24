Çöpe attığınıza pişman olacaksınız! Kahve telvesi bakın ne işe yarıyor...

Kahve, dünya genelinde en çok tüketilen içeceklerden biri olmanın yanı sıra sağlık açısından da birçok fayda sağlıyor. Ancak kahvenin faydaları sadece içilmesiyle sınırlı değil. Kahvenin telvesi de atıldığında birçok işe yarayan bir malzeme haline geliyor. İşte kahve telvesinin şaşırtıcı kullanım alanları...