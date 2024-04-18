HaberlerGaleriBulunduğunuz odaya bir tane koyun! Öksürük, nefes darlığı sorununu anında çözün
Bulunduğunuz odaya bir tane koyun! Öksürük, nefes darlığı sorununu anında çözün
Astım ve bronşit gibi solunum yolu rahatsızlıklarıyla mücadele edenler için, başucunda bulundurulan bir ürünün tüm şikayetleri unutturduğu söylenmektedir. Bu ürün, tamı tamına 84 mineral içeriğiyle astım ve bronşitin düşmanı olarak kabul edilmektedir. Solunum yolu sorunları yaşayan bireylerin sıklıkla tercih ettiği bu ürün, içeriğindeki zengin minerallerle solunum yollarını rahatlatarak semptomların hafiflemesine ve hatta ortadan kalkmasına yardımcı olmaktadır.