Bulunduğunuz odaya bir tane koyun! Öksürük, nefes darlığı sorununu anında çözün

Son zamanlarda giderek artan ilgiyle Kağızman kaya tuzu, sağlık açısından adeta bir şifa deposu olarak kabul ediliyor. İçeriğinde barındırdığı 84 mineralle, birçok hastalığın tedavisine yardımcı olduğu biliniyor. Türkiye'nin çeşitli bölgelerinden talep gören bu özel tuz, Kağızman'daki tuz madenlerinden çıkarılan kaya damarlarından elde edilerek öğütülüp sofralık ve salamura tuz haline getiriliyor. Hem lezzetiyle tanınan hem de sağlık açısından faydalarıyla öne çıkan Kağızman kaya tuzu, birçok insan tarafından şifa kaynağı olarak tercih ediliyor.