Buzdolabına koymadan önce bir kez daha düşünün! Korumak yerine zehre dönüşmesine sebep oluyorsunuz

TAZE YEŞİLLİKLER

Oksijen otlar için kötüdür çünkü onların kahverengiye veya siyaha dönüşmesine neden olabilirler. Taze gıdalar olarak sınıflandırılmaları, onları buzdolabına uygun hale getirmez. Bitkilerin çok fazla oksijene maruz kalmadan nemlerini muhafaza etmeleri gerekir. Bunları doğru bir şekilde saklamak için gevşek bir çuvala konmaları gerekir. Buzdolabına konmaları gerekiyorsa, tamamen nemli kâğıt havlularla kaplanmalıdır. Kuru otlar, oksijeni dışarıda tutmak için en iyi şekilde hava geçirmez bir kapta, kilitli torbada veya sıkı bir kavanozda saklanır.