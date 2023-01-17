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Buzdolabına koymadan önce bir kez daha düşünün! Korumak yerine zehre dönüşmesine sebep oluyorsunuz

Besinleri korumak için genelde buzdolabını tercih edersiniz fakat her besin için buzdolabı doğru bir seçim değil! Bazıları yalnızca raflarda muhafaza edilmelidir. Besinler içeriğinde barındırdığı vitamin ve mineraller sebebiyle sağlığımız bakımından oldukça önemlidir. Yararları saymakla tükenmeyen bu gıdaları doğru yerde korumak oldukça önemlidir. Çünkü bir takım besinler oda sıcaklığında korunması gerekirken bir takım besinlerin de buzdolabında saklanması gerekiyor. Bazı yiyeceklerinizi saklama biçiminiz noktasında ciddi oranda yanıldığınızı öğrenince çok şaşıracaksınız. Peki buzdolabında saklanmaması gereken besinler nelerdir? Yiyecekleri nasıl saklamak gerekir? Buzdolabında hangi yiyecekler neden bozulur?

Giriş Tarihi: 17.01.2023 14:06
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Buzdolabına koymadan önce bir kez daha düşünün! Korumak yerine zehre dönüşmesine sebep oluyorsunuz

İnsan hayatı için oldukça önem taşıyan olan vitamin ve mineralleri içeren gıdaları tüketmek kadar saklamak da önemli. Bir takım besinler oda sıcaklığında tutulması gerekirken bir takım besinlerin de buzdolabı gibi soğuk yerlerde korunması gerekiyor. Aldığımız her şeyi buzdolabında saklamak bir alışkanlık haline geldi. Fakat dışarıdan satın alınan sebze ve meyvelerin çoğunun yeri aslında buzdolabı değildir. Peki buzdolabına koyulmaması gereken besinler nelerdir? Hangi besinleri buzdolabına koyunca bozulur? Sizler için derledik. İşte ayrıntılar…

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Buzdolabına koymadan önce bir kez daha düşünün! Korumak yerine zehre dönüşmesine sebep oluyorsunuz

BUZDOLABINDA SAKLANMAMASI GEREKEN BESİNLER

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Buzdolabına koymadan önce bir kez daha düşünün! Korumak yerine zehre dönüşmesine sebep oluyorsunuz

DOMATES

Yıllardır herkesin yanlış bildiği bilgilerden biri domatesin bozulmaması için buzdolabına konulması gerektiğidir. Aslında domates buzdolabına konulunca organik yapısı soğuk havadan dolayı bozulur.

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Buzdolabına koymadan önce bir kez daha düşünün! Korumak yerine zehre dönüşmesine sebep oluyorsunuz

Kabukları kırışan domates bakteri oluşturmaya başlar ve tüketilen bu domatesler sindirim hastalıklarına neden olur.

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Buzdolabına koymadan önce bir kez daha düşünün! Korumak yerine zehre dönüşmesine sebep oluyorsunuz

TAZE YEŞİLLİKLER

Oksijen otlar için kötüdür çünkü onların kahverengiye veya siyaha dönüşmesine neden olabilirler. Taze gıdalar olarak sınıflandırılmaları, onları buzdolabına uygun hale getirmez. Bitkilerin çok fazla oksijene maruz kalmadan nemlerini muhafaza etmeleri gerekir. Bunları doğru bir şekilde saklamak için gevşek bir çuvala konmaları gerekir. Buzdolabına konmaları gerekiyorsa, tamamen nemli kâğıt havlularla kaplanmalıdır. Kuru otlar, oksijeni dışarıda tutmak için en iyi şekilde hava geçirmez bir kapta, kilitli torbada veya sıkı bir kavanozda saklanır.