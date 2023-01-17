HaberlerGaleriBuzdolabına koymadan önce bir kez daha düşünün! Korumak yerine zehre dönüşmesine sebep oluyorsunuz
Buzdolabına koymadan önce bir kez daha düşünün! Korumak yerine zehre dönüşmesine sebep oluyorsunuz
Besinleri korumak için genelde buzdolabını tercih edersiniz fakat her besin için buzdolabı doğru bir seçim değil! Bazıları yalnızca raflarda muhafaza edilmelidir. Besinler içeriğinde barındırdığı vitamin ve mineraller sebebiyle sağlığımız bakımından oldukça önemlidir. Yararları saymakla tükenmeyen bu gıdaları doğru yerde korumak oldukça önemlidir. Çünkü bir takım besinler oda sıcaklığında korunması gerekirken bir takım besinlerin de buzdolabında saklanması gerekiyor. Bazı yiyeceklerinizi saklama biçiminiz noktasında ciddi oranda yanıldığınızı öğrenince çok şaşıracaksınız. Peki buzdolabında saklanmaması gereken besinler nelerdir? Yiyecekleri nasıl saklamak gerekir? Buzdolabında hangi yiyecekler neden bozulur?