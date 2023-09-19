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Haberler Galeri Canan Karatay'dan öğrencilere tavsiye! Okula giden çocuklar bol bol tüketsin! Her sabah...

Canan Karatay'dan öğrencilere tavsiye! Okula giden çocuklar bol bol tüketsin! Her sabah...

Canan Karatay'dan şaşırtan öneri! Sağlığa dair önerileri ve açıklamaları ile sık sık gündeme gelen ünlü profesör, gelişim çağındaki çocukların beslenmesine yönelik tavsiyelerde bulunarak, o içeceğin bol bol içirilmesi gerektiğini söyledi. İşte, Canan Karatay'ın konuya ilişkin açıklamaları...

Giriş Tarihi: 19.09.2023 06:14 Güncelleme Tarihi: 19.09.2023 06:16
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Canan Karatay’dan öğrencilere tavsiye! Okula giden çocuklar bol bol tüketsin! Her sabah...

Prof. Canan Karatay, sağlıklı beslenme konusundaki önerileriyle sık sık gündeme geliyor. Şekerin özellikle çocuklara zararlı olduğunu söyleyen Karatay, son önerisiyle herkesi şaşırttı. Ünlü profesör, okula giden çocukların zihinsel performans için o besini tavsiye etti. İşte, detaylar...

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Canan Karatay’dan öğrencilere tavsiye! Okula giden çocuklar bol bol tüketsin! Her sabah...

CANAN KARATAY'DAN ŞAŞIRTAN TAVSİYE!

Karatay, çocukların Türk kahvesi içmesi gerektiğini ancak bunu tüketirken dikkat edilmesi gereken hususu şu sözlerle açıkladı:

"Çocuklar, Türk kahvesini şekersiz olmak şartıyla istedikleri kadar içebilir. Kahve çok güçlü bir antioksidandır. Şeker beyinde tahribat yapar, Türk kahvesi onu düzeltir, cin gibi yapar."

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Canan Karatay’dan öğrencilere tavsiye! Okula giden çocuklar bol bol tüketsin! Her sabah...

"FISTIK FINDIK ÇITIR ÇITIR HEM KAN YAPAR, HEM ISITIR"

Sağlıklı kuruyemişlerin önemine vurgu yapan Prof. Karatay, çocuklara, kan yapıcı ve vücudu ısıtıcı özelliği bulunan fındık ve fıstığı bolca yemeleri tavsiyesinde de bulundu:

"Fındık ve fıstıkta doğal karbonhidrat, yağ, protein, mineral ve vitaminler vardır. Fındık, fıstık doğanın vitamin ve mineral kaynağıdır."

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Canan Karatay’dan öğrencilere tavsiye! Okula giden çocuklar bol bol tüketsin! Her sabah...

TÜRK KAHVESİNİN FAYDALARI NELERDİR?

* Türk kahvesi yüksek oranda bir uyarıcıdır. Özellikle sinir sistemi için uyku sorunu yaşayan çocukların sabahları bir bardak Türk kahvesi içmesi önerilir.

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Canan Karatay’dan öğrencilere tavsiye! Okula giden çocuklar bol bol tüketsin! Her sabah...

*Türk kahvesi hem sinirleri yatıştırır hem de çocukların okul sürecinde uykusuzluk çekmelerini engeller.