19 Eylül 2023, Salı
Canan Karatay'dan öğrencilere tavsiye! Okula giden çocuklar bol bol tüketsin! Her sabah...
Canan Karatay'dan şaşırtan öneri! Sağlığa dair önerileri ve açıklamaları ile sık sık gündeme gelen ünlü profesör, gelişim çağındaki çocukların beslenmesine yönelik tavsiyelerde bulunarak, o içeceğin bol bol içirilmesi gerektiğini söyledi. İşte, Canan Karatay'ın konuya ilişkin açıklamaları...
Giriş Tarihi: 19.09.2023 06:14 Güncelleme Tarihi: 19.09.2023 06:16
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