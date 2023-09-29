29 Eylül 2023, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Petek Dinçöz diyet listesini paylaştı! Tüm kadınlar merak ediyordu! 2 ayda 11 kilo verdiren formül...

Petek Dinçöz diyet listesini paylaştı! Tüm kadınlar merak ediyordu! 2 ayda 11 kilo verdiren formül...

Petek Dinçöz, son dönemde uyguladığı bir diyet programıyla tam 11 kilo vererek dikkatleri üzerine çekti. "Yiyerek zayıfladım" diyen ünlü şarkıcı, açlıkla mücadele etmek isteyenlere de ilham kaynağı oldu. Kilo sorunu yaşayan herkes için motivasyon kaynağı olan Dinçöz, zayıflık sırrını da paylaştı. İşte 2 ayda 11 kilo verdiren o program!

Giriş Tarihi: 29.09.2023 20:35 Güncelleme Tarihi: 29.09.2023 20:35
  • 1
  • 8
Petek Dinçöz diyet listesini paylaştı! Tüm kadınlar merak ediyordu! 2 ayda 11 kilo verdiren formül...

Petek Dinçöz, uyguladığı etkileyici diyet programı sayesinde tam 11 kilo vererek tığ gibi bir vücuda kavuştu. Dinçöz'ün bu hızlı kilo kaybı, zayıflamak isteyen birçok kişinin dikkatini çekti ve onun sır diyetini merak etmelerine neden oldu. İşte, uyguladığı diyet listesi...

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 8
Petek Dinçöz diyet listesini paylaştı! Tüm kadınlar merak ediyordu! 2 ayda 11 kilo verdiren formül...

PETEK DİNÇÖZ'ÜN DİYET FORMÜLÜ

Petek Dinçöz, kilo vermek isteyenler için sır diyet formülünü açıkladı. Ünlü şarkıcı diyetine Diyetisyen Şeyda Coşkun'un önerileriyle başladığını aktardı. Ancak son 3 ayda kendi beslenmesine yine kendisi dikkat ettiğini açıkladı. Protein ağırlıklı beslendiğini belirten Petek Dinçöz, haftanın bir günü istediği besinleri tükettiğini aktardı.

  • 3
  • 8
Petek Dinçöz diyet listesini paylaştı! Tüm kadınlar merak ediyordu! 2 ayda 11 kilo verdiren formül...

Petek Dinçöz sabahları yumurta yediğini, öğle ve akşamları ise yağsız sebze ve ızgara et tükettiğini belirtti.

  • 4
  • 8
Petek Dinçöz diyet listesini paylaştı! Tüm kadınlar merak ediyordu! 2 ayda 11 kilo verdiren formül...

Yemek yiyerek kilo verdiğini belirten ünlü şarkıcı, hem et hem de sebze tükettiğini aktardı.

  • 5
  • 8
Petek Dinçöz diyet listesini paylaştı! Tüm kadınlar merak ediyordu! 2 ayda 11 kilo verdiren formül...

Ayrıca eskiden meyve tüketmediğini aktaran Petek Dinçöz, artık tüm meyvelerini bitirdiğini belirtti.