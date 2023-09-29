Petek Dinçöz diyet listesini paylaştı! Tüm kadınlar merak ediyordu! 2 ayda 11 kilo verdiren formül...

Petek Dinçöz, son dönemde uyguladığı bir diyet programıyla tam 11 kilo vererek dikkatleri üzerine çekti. "Yiyerek zayıfladım" diyen ünlü şarkıcı, açlıkla mücadele etmek isteyenlere de ilham kaynağı oldu. Kilo sorunu yaşayan herkes için motivasyon kaynağı olan Dinçöz, zayıflık sırrını da paylaştı. İşte 2 ayda 11 kilo verdiren o program!