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Çarşı pazardan sakın bu meyveleri almayın! Canan Karatay uyardı: Uzak durun! 

Sağlıklı yaşam konularında sıkça öneriler sunan Prof. Dr. Canan Karatay da, bu konuda önemli bir uyarıda bulundu. Özellikle şeker hastalarının dikkat etmesi gereken meyveleri vurgulayan Karatay, bu meyvelerden uzak durmanın hayati önem taşıdığını belirtiyor. Çünkü bu meyveler, şeker hastalığını tetikleyebilir ve ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir. İşte detayları...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 25.08.2023 16:23 Güncelleme Tarihi: 25.08.2023 16:23
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Çarşı pazardan sakın bu meyveleri almayın! Canan Karatay uyardı: Uzak durun!

Sağlıklı yaşam konularında sıkça öneriler sunan Prof. Dr. Canan Karatay da, bu konuda önemli bir uyarıda bulundu. Özellikle şeker hastalarının dikkat etmesi gereken meyveleri vurgulayan Karatay, bu meyvelerden uzak durmanın hayati önem taşıdığını belirtiyor. Çünkü bu meyveler, şeker hastalığını tetikleyebilir ve ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir. İşte detayları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Çarşı pazardan sakın bu meyveleri almayın! Canan Karatay uyardı: Uzak durun!

Beslenme konusundaki önerileriyle tanınan Prof. Dr. Canan Karatay, yine çarpıcı tavsiyeleriyle gündemi salladı. Hızla yayılan şeker hastalığına karşı önlem almanın ne kadar önemli olduğunu vurgulayan Karatay, bu kez dikkat çeken meyve uyarılarıyla dikkat çekti.

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Çarşı pazardan sakın bu meyveleri almayın! Canan Karatay uyardı: Uzak durun!

Sağlıklı yaşam adına her fırsatta farkındalık yaratmaya çalışan Karatay, dolaplarında bulunan ve şeker hastalığı riskini artırabilecek meyvelere dikkat çekti. Bu meyvelerin tüketiminin ciddi sonuçlar doğurabileceğini belirten Karatay, bu meyveleri evlerinde bulunduranları uyardı. Karatay'ın sağlık açısından kritik gördüğü bu uyarı, sağlıklı bir yaşam için dikkatli beslenmenin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha hatırlattı.

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Çarşı pazardan sakın bu meyveleri almayın! Canan Karatay uyardı: Uzak durun!

Canan Karatay; Ürik asit ve trigliserid yüksekliği yapması sebebiyle kavun, karpuz, incir ve üzümün dikkatli tüketilmesi gerektiğini özellikle önerdi.

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Çarşı pazardan sakın bu meyveleri almayın! Canan Karatay uyardı: Uzak durun!

Kayısının zerdaliye göre çok daha fazla şeker içerdiğini söyleyen Karatay, "Mümkünse zerdali tüketin" dedi. Sadece hasta insanların değil sağlıklı insanların da bu dört meyveye dikkat etmesi gerektiğini söyledi.