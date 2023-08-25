Çarşı pazardan sakın bu meyveleri almayın! Canan Karatay uyardı: Uzak durun! 

Sağlıklı yaşam adına her fırsatta farkındalık yaratmaya çalışan Karatay, dolaplarında bulunan ve şeker hastalığı riskini artırabilecek meyvelere dikkat çekti. Bu meyvelerin tüketiminin ciddi sonuçlar doğurabileceğini belirten Karatay, bu meyveleri evlerinde bulunduranları uyardı. Karatay'ın sağlık açısından kritik gördüğü bu uyarı, sağlıklı bir yaşam için dikkatli beslenmenin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha hatırlattı.