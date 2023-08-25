25 Ağustos 2023, Cuma
Çarşı pazardan sakın bu meyveleri almayın! Canan Karatay uyardı: Uzak durun!
Sağlıklı yaşam konularında sıkça öneriler sunan Prof. Dr. Canan Karatay da, bu konuda önemli bir uyarıda bulundu. Özellikle şeker hastalarının dikkat etmesi gereken meyveleri vurgulayan Karatay, bu meyvelerden uzak durmanın hayati önem taşıdığını belirtiyor. Çünkü bu meyveler, şeker hastalığını tetikleyebilir ve ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir. İşte detayları...
Giriş Tarihi: 25.08.2023 16:23 Güncelleme Tarihi: 25.08.2023 16:23
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