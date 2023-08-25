İncir kilo aldırır mı, kaç kalori, her gün kaç tane yemek gerekir? Diyette taze ve kuru incir yenir mi, nasıl tüketilmeli?

İncir, dengeli bir şekilde tüketildiğinde kilo vermeye destek olan meyveler arasında yer alır. Metabolizmanın hızlanmasına yardımcı olması ve lif içeriği sayesinde tokluk hissi sağlamasıyla, sağlıklı bir diyetin bir parçası olabilir. Ancak içerdiği yoğun doğal şeker nedeniyle porsiyon kontrolü büyük önem taşır. İncirin tüketimi sırasında dikkatli olmak ve aşırıya kaçmamak gereklidir. Peki incir kilo aldırır mı?