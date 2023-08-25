HaberlerGaleriİncir kilo aldırır mı, kaç kalori, her gün kaç tane yemek gerekir? Diyette taze ve kuru incir yenir mi, nasıl tüketilmeli?
İncir kilo aldırır mı, kaç kalori, her gün kaç tane yemek gerekir? Diyette taze ve kuru incir yenir mi, nasıl tüketilmeli?
Beslenme konusunda merak edilen meyvelerden biri olan incir, kilo kontrolü yapan birçok kişi tarafından dikkatle inceleniyor. Özellikle mevsimi geldiğinde keyifle tüketilen incir, kalori içeriği konusunda da önem taşıyor. İncirin kilo aldırıp aldırmadığı, sıkça sorulan bir sorudur. Peki incir kilo aldırır mı, kaç kalori, her gün kaç tane yemek gerekir?