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İkizlerin farklı babalardan olması mümkün mü, daha önce yaşandı mı? Heteropaternal süperfekondasyon nedir, ne anlama gelir?

Heteropaternal süperfekondasyon, oldukça nadir görülen bir genetik olaydır ve son dönemde bir televizyon programı sayesinde gündeme taşındı. Bu durum, aynı anne tarafından doğmuş ikizlerin farklı biyolojik babalara sahip olabileceği anlamına gelir. Vatandaşlar böyle bir şeyin mümkün olup olmadığını araştırıyor. İşte detayları...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 05.10.2023 11:57 Güncelleme Tarihi: 05.10.2023 12:00
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İkizler farklı babalardan olası mümkün mü, daha önce yaşandı mı? Heteropaternal süperfekondasyon nedir, ne anlama gelir?

Heteropaternal süperfekondasyon, oldukça nadir görülen bir genetik olaydır ve son dönemde bir televizyon programı sayesinde gündeme taşındı. Bu durum, aynı anne tarafından doğmuş ikizlerin farklı biyolojik babalara sahip olabileceği anlamına gelir. Vatandaşlar böyle bir şeyin mümkün olup olmadığını araştırıyor. İşte detayları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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İkizler farklı babalardan olası mümkün mü, daha önce yaşandı mı? Heteropaternal süperfekondasyon nedir, ne anlama gelir?

Babaları farklı olan ikiz bebekler oldukça nadir görülen bir durum.

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İkizler farklı babalardan olası mümkün mü, daha önce yaşandı mı? Heteropaternal süperfekondasyon nedir, ne anlama gelir?

Tıpta "heteropaternal süperfekondasyon" olarak adlandırılan vakada, kadının kısa bir zaman diliminde iki yumurtasının olması ve bu yumurtaların yine birden fazla erkeğin spermi tarafından döllenmesiyle de ikizlerin babaları farklı olabiliyor.

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İkizler farklı babalardan olası mümkün mü, daha önce yaşandı mı? Heteropaternal süperfekondasyon nedir, ne anlama gelir?

2010 YILINDA DA GÖRÜLDÜ!

İstanbul'da da 2010 yılında meydana gelen olayda ikiz bebek sahibi çift bebeklerin birbirlerine benzememesi sonucu şüphelenerek DNA testi yaptırmıştı.

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İkizler farklı babalardan olası mümkün mü, daha önce yaşandı mı? Heteropaternal süperfekondasyon nedir, ne anlama gelir?

Babaların farklı olduğunun anlaşılması üzerine çiftin mahkemeye gitmesiyle olay basına yansımıştı.