İkizlerin farklı babalardan olması mümkün mü, daha önce yaşandı mı? Heteropaternal süperfekondasyon nedir, ne anlama gelir?

Heteropaternal süperfekondasyon, oldukça nadir görülen bir genetik olaydır ve son dönemde bir televizyon programı sayesinde gündeme taşındı. Bu durum, aynı anne tarafından doğmuş ikizlerin farklı biyolojik babalara sahip olabileceği anlamına gelir. Vatandaşlar böyle bir şeyin mümkün olup olmadığını araştırıyor. İşte detayları...

ahaber.com.tr Giriş Tarihi: 05.10.2023 11:57 Güncelleme Tarihi: 05.10.2023 12:00 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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