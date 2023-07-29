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Haberler Galeri Canan Karatay'dan ezber bozan şifa reçetesi! Tüm kimyasal ilaçları silip atacaksınız! Protein, yağ, kalsiyum kaynağı! Her sabah bir avuç...

Canan Karatay'dan ezber bozan şifa reçetesi! Tüm kimyasal ilaçları silip atacaksınız! Protein, yağ, kalsiyum kaynağı! Her sabah bir avuç...

Prof. Dr. Canan Karatay, sağlıklı beslenmenin yanı sıra hastalıklara dair yaptığı açıklamalarıyla da dikkat çeken bir uzmandır. Son açıklamasında, içerdiği 30 farklı yağ çeşidi nedeniyle vatandaşları kahvaltı masalarında ve salatalarda yer vermesini önerdiği bir besini duyurdu. Bu besin, bir şifa deposu olarak kabul ediliyor ve kullanılan ilaçların önemini azaltarak çöpe atılmasını sağlayabilecek bir potansiyele sahip. İşte Canan Karatay'ın önerdiği şifa reçetesi...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 29.07.2023 16:11 Güncelleme Tarihi: 29.07.2023 16:11
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Canan Karatay’dan ezber bozan şifa reçetesi! Tüm kimyasal ilaçları silip atacaksınız! Protein, yağ, kalsiyum kaynağı! Her sabah bir avuç...

Sağlıklı beslenme ve kalp sağlığı konusundaki tavsiyeleriyle tanınan iç hastalıkları uzmanı Prof. Dr. Canan Karatay, ilaçların çöpe atılmasına yardımcı olabilecek nitelikteki bir besini duyurdu. Verdiği uyarıyla dikkat çeken Karatay, bu besinin içerdiği 30 farklı yağ çeşidiyle kahvaltı masalarında ve salatalarda yer almasını önerdi. Sağlık açısından büyük önem taşıyan bu besin, ilaç kullanımının azaltılması yönünde önemli bir etkiye sahip olabilir. İşte detayları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Canan Karatay’dan ezber bozan şifa reçetesi! Tüm kimyasal ilaçları silip atacaksınız! Protein, yağ, kalsiyum kaynağı! Her sabah bir avuç...

Hayvansal beslenme tarzının önemine sıklıkla değinen uzman isim, o besinin ezine peynirinden başka bir şey olmadığını vurgulayıp bir çok faydası olduğunu söyledi.

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Canan Karatay’dan ezber bozan şifa reçetesi! Tüm kimyasal ilaçları silip atacaksınız! Protein, yağ, kalsiyum kaynağı! Her sabah bir avuç...

Canan Karatay açıklamasında 'Peyniri istediğiniz kadar yiyebilirsiniz. Ben avuç içi kadar diyorum. Niçin avucunuz içi kadar diyorum? Çünkü kibrit kutusuna savaş açmış insanım.

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Canan Karatay’dan ezber bozan şifa reçetesi! Tüm kimyasal ilaçları silip atacaksınız! Protein, yağ, kalsiyum kaynağı! Her sabah bir avuç...

'Kibrit kutusu kadar peynir yiyin' demekten Türkiye'yi, Türk insanını besinsiz bıraktılar.

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Canan Karatay’dan ezber bozan şifa reçetesi! Tüm kimyasal ilaçları silip atacaksınız! Protein, yağ, kalsiyum kaynağı! Her sabah bir avuç...

Onu söylüyorum. Onun için tam yağlı çok önemli. Çünkü tam yağlı demek, koyun ve keçi sütünden yapılıyor.