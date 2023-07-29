Canan Karatay'dan ezber bozan şifa reçetesi! Tüm kimyasal ilaçları silip atacaksınız! Protein, yağ, kalsiyum kaynağı! Her sabah bir avuç...

Prof. Dr. Canan Karatay, sağlıklı beslenmenin yanı sıra hastalıklara dair yaptığı açıklamalarıyla da dikkat çeken bir uzmandır. Son açıklamasında, içerdiği 30 farklı yağ çeşidi nedeniyle vatandaşları kahvaltı masalarında ve salatalarda yer vermesini önerdiği bir besini duyurdu. Bu besin, bir şifa deposu olarak kabul ediliyor ve kullanılan ilaçların önemini azaltarak çöpe atılmasını sağlayabilecek bir potansiyele sahip. İşte Canan Karatay'ın önerdiği şifa reçetesi...