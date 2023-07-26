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Canan Karatay "Yanına dahi YAKLAŞMAYIN" dedi! Vücudun gizli düşmanı ayyuka çıktı! Morfin etkisi...

Ünlü beslenme uzmanı Prof. Dr. Canan Karatay, uyarısıyla dikkatleri üzerine çekti. Vücudun en büyük düşmanını açıklayan Karatay, bu besinlerden uzak durulması gerektiğini vurguladı. Karatay, bu besinlerin sağlık sebebiyle yanına dahi yaklaşılmaması gerektiğini aktardı. İşte morfinden daha tehlikeli besin...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 26.07.2023 13:10 Güncelleme Tarihi: 26.07.2023 13:12
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Canan Karatay Yanına dahi YAKLAŞMAYIN dedi! Vücudun gizli düşmanı ayyuka çıktı! Morfin etkisi...

Prof. Dr. Canan Karatay, sağlık açısından büyük tehdit oluşturan vücudun en büyük düşmanını açıkladı. Karatay, bu besinlerin tamamen uzak durulması gerektiğini vurguladı. Söz konusu besinlerin morfinden bile daha tehlikeli olduğunu belirten Karatay, sağlıklı bir yaşam için bu besinlerin kesinlikle tüketilmemesi gerektiğini aktardı. İşte dikkat çeken o tehlikeli besin...

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Canan Karatay Yanına dahi YAKLAŞMAYIN dedi! Vücudun gizli düşmanı ayyuka çıktı! Morfin etkisi...

MORFİN ETKİSİ YAPIYOR!

Ekmeğin beyinde morfin etkisi yarattığına değinen Karatay, "Ekmeğin içerisinde kabarmasını sağlayan gramür var. Bu katkı maddesi kişiye kısa süreli bir mutluluk veriyor. Adeta morfin gibi bağımlılık yapıyor" açıklamasını yaptı.

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Canan Karatay Yanına dahi YAKLAŞMAYIN dedi! Vücudun gizli düşmanı ayyuka çıktı! Morfin etkisi...

Prof. Canan Karatay, Türk insanının vazgeçilmezi olan ekmeğin zararlarına dikkat çekti. "Morfinman gibi ekmek bağımlısısınız" dedi.

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Canan Karatay Yanına dahi YAKLAŞMAYIN dedi! Vücudun gizli düşmanı ayyuka çıktı! Morfin etkisi...

Ekmek, bal ve pekmezden uzak durulması gerektiğini söyleyen Prof. Dr. Karatay, şöyle konuştu:

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Canan Karatay Yanına dahi YAKLAŞMAYIN dedi! Vücudun gizli düşmanı ayyuka çıktı! Morfin etkisi...

"Balın içinde yüzde 60 fruktoz, yüzde 40 glikoz vardır. Bal da pekmez de sıvı şekerdir.