Canan Karatay "Yanına dahi YAKLAŞMAYIN" dedi! Vücudun gizli düşmanı ayyuka çıktı! Morfin etkisi...

Prof. Dr. Canan Karatay, sağlık açısından büyük tehdit oluşturan vücudun en büyük düşmanını açıkladı. Karatay, bu besinlerin tamamen uzak durulması gerektiğini vurguladı. Söz konusu besinlerin morfinden bile daha tehlikeli olduğunu belirten Karatay, sağlıklı bir yaşam için bu besinlerin kesinlikle tüketilmemesi gerektiğini aktardı. İşte dikkat çeken o tehlikeli besin...