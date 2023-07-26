26 Temmuz 2023, Çarşamba
Canan Karatay "Yanına dahi YAKLAŞMAYIN" dedi! Vücudun gizli düşmanı ayyuka çıktı! Morfin etkisi...
Ünlü beslenme uzmanı Prof. Dr. Canan Karatay, uyarısıyla dikkatleri üzerine çekti. Vücudun en büyük düşmanını açıklayan Karatay, bu besinlerden uzak durulması gerektiğini vurguladı. Karatay, bu besinlerin sağlık sebebiyle yanına dahi yaklaşılmaması gerektiğini aktardı. İşte morfinden daha tehlikeli besin...
Giriş Tarihi: 26.07.2023 13:10 Güncelleme Tarihi: 26.07.2023 13:12
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