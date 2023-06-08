08 Haziran 2023, Perşembe
3 haftada göbek yağlarını cayır cayır yakın! Ender Saraç 7 günlük reçeteyi verdi! Diyet listesiyle -5 santim incelin!
Son zamanlarda iyice popüler hale gelen Ender Saraç diyeti sıklıkla araştırılıyor. Kış boyu aldığımızı bile fark etmediğimiz bu yağlardan kurtulmak zor gibi görünse de 3 haftada tüm sorunlarını bıçak gibi kesip atacak yöntem açığa çıktı. Özellikle göbek bölgesi için etkili olan diyet listesini Ender Saraç paylaştı. İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 08.06.2023 08:25 Güncelleme Tarihi: 08.06.2023 08:26
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