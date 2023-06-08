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3 haftada göbek yağlarını cayır cayır yakın! Ender Saraç 7 günlük reçeteyi verdi! Diyet listesiyle -5 santim incelin!

Son zamanlarda iyice popüler hale gelen Ender Saraç diyeti sıklıkla araştırılıyor. Kış boyu aldığımızı bile fark etmediğimiz bu yağlardan kurtulmak zor gibi görünse de 3 haftada tüm sorunlarını bıçak gibi kesip atacak yöntem açığa çıktı. Özellikle göbek bölgesi için etkili olan diyet listesini Ender Saraç paylaştı. İşte detaylar...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 08.06.2023 08:25 Güncelleme Tarihi: 08.06.2023 08:26
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3 haftada göbek yağlarını cayır cayır yakın! Ender Saraç 7 günlük reçeteyi verdi! Diyet listesiyle -5 santim incelin!

Herkesin hayali olan dümdüz bir karın için Ender Saraç 7 günlük diyet listesini verdi. Göbek yağlarınızı cayır cayır yakacak olan bu reçeteyle sonuca ulaşmanız kolaylaşacak. Yaz sıcaklarının kendini hissettirmeye başlamasıyla birlikte etkili ve hızlı yol arayanlara rehber olacak olan diyet listesi yüzünüzü güldürecek. İşte 3 haftada 5 santim incelmenin formülü...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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3 haftada göbek yağlarını cayır cayır yakın! Ender Saraç 7 günlük reçeteyi verdi! Diyet listesiyle -5 santim incelin!

Kendi sosyal medya paylaşımlarından diyet önerileri veren Ender Saraç, bu öğünlerle 3 haftada göbek yağlarının eridiğini söyledi.

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3 haftada göbek yağlarını cayır cayır yakın! Ender Saraç 7 günlük reçeteyi verdi! Diyet listesiyle -5 santim incelin!

1. GÜN DİYET LİSTESİ

Kahvaltı öncesi

Yarım tatlı kaşığı bal

1 tatlı kaşığı elma sirkesi (Mide sorunu olmayanlar deneyebilir)

Su

Kahvaltı (08.30-09.00)

3 yemek kaşığı glutensiz sade müsli

2 yemek kaşığı glutensiz yulaf ezmesi

1 su bardağı az yağlı süt

1 tatlı kaşığı kabaca öğütülmüş keten tohumu

Öğlen yemeği (12.30-13.00)

150 gram ızgara tavuk ya da beyaz et(derisiz)

Bol yeşil salata (limonlu)

Közlenmiş hafif acı biber

Ara öğün (17.00)

6-7 adet çilek

2 adet ceviz

1 fincan rezene çayı

Akşam yemeği (18.00)

1 kâse dolusu sulu pişmiş semizotu yemeği(İçine pişerken siyez bulguru ekleyin)

Yeşil salata

2-3 adet acı biber

Gece acıkanlara 9 civarı 1 adet yeşil elma

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3 haftada göbek yağlarını cayır cayır yakın! Ender Saraç 7 günlük reçeteyi verdi! Diyet listesiyle -5 santim incelin!

2.GÜN DİYET LİSTESİ

Kahvaltı (08.30-09.00)

1-2 küçük dilim ekşi maya tam buğday ekmeği ya da tam çavdar ekmeği ile tost(2 dilim yağsız peynirle)

2 adet hafif acı sivri biber

5-6 adet sağlarıyla beraber maydanoz ve mevsim yeşillikleri (Üzerine limon)

Öğle yemeği (12.30-13.00)

150 gram ızgara balık fileto veya beyaz et (derisiz)

Bol limon ve sarımsaklı semizotu

Maydanoz, roka ve tere salatası

Ara öğün (15.00)

1 adet kabuklarıyla armut

1 fincan rezene çayı

5-6 adet çiğ badem

Akşam yemeği (18.00)

1 veya 2 kâse mevsime uygun sebze çorbası (Unsuz ve patatessiz)

3 ceviz içi

Akşam acıkanlara (21.00)

1 porsiyon az şekerli meyve

8-9 adet yeşil erik

4-5 adet çilek olabilir

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3 haftada göbek yağlarını cayır cayır yakın! Ender Saraç 7 günlük reçeteyi verdi! Diyet listesiyle -5 santim incelin!

3. GÜN

Kahvaltı öncesi tarif

Yarım tatlı kaşığı bal

1 tatlı kaşığı elma sirkesi

Su

Kahvaltı(08.30-09.00)

1 ince dilim tam çavdarlı ekşi mayalı ekmek

3 tatlı kaşığı çökelek(Lor değil)

2 adet saplarıyla beraber maydanoz ve mevsim yeşillikleri (Üzerine 1 çay kaşığı çörek otu ve zeytinyağı, içerisine 2-3 adet doğranmış acı biber)

Öğlen yemeği (12.30-13.00)

4 orta boy kadar yağsız köfte

3-4 adet közlenmiş sivri biber

Bol limonlu maydanoz-roka salatası

Ara öğün (15.00)

1 su bardağı kadar az yağlı yoğurt içine 6-8 adet çilek doğrayın ve 1 tatlı kaşığı keten tohumu ekleyin

1 ya da 2 fincan rezene çayı

Akşam yemeği (18.00)

5-6 yemek aşığı pazı ile pişmiş yeşil mercimek

Yeşil salata

Salatalara domates, havuç ve patates eklemeyin

Ara öğün (21.00-21.30)

1 adet toz tarçın serpilmiş yeşil elma

2-3 adet ceviz