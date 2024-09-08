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Haberler Galeri 1,5 ayda formuna kavuştu! Ceyda Düvenci'yi 58 kiloya düşüren diyet listesi...

1,5 ayda formuna kavuştu! Ceyda Düvenci'yi 58 kiloya düşüren diyet listesi...

Ünlülerin kilo verme yöntemleri birçok kişi tarafından merak konusu oluyor. Son dönemlerde verdiği kilolarla dikkat çeken Ceyda Düvenci de bu isimler arasında... "Binbir Gece", "Umutsuz Ev Kadınları", "Babam ve Ailesi", "Maral: En Güzel Hikayem" gibi dizilerle hafızalara kazınan Düvenci'nin zayıflama yöntemi belli oldu. İşte 1,5 ayda 6 kilo veren Ceyda Düvenci'nin zayıflık sırrı...

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 08.09.2024 13:26 Güncelleme Tarihi: 08.09.2024 13:26
1,5 ayda formuna kavuştu! Ceyda Düvenci’yi 58 kiloya düşüren diyet listesi...

2015 yılında oyuncu Bülent Şakrak ile dünyaevine giren ve geçtiğimiz yıl 8 yıllık evliliğini sonlandıran Ceyda Düvenci, son dönemde verdiği kilolarla dikkat çekiyor.

1,5 ayda formuna kavuştu! Ceyda Düvenci’yi 58 kiloya düşüren diyet listesi...

Şimdilerde Güçlü Mete ile yeni bir aşka yelken açan Düvenci, fit görünütüsüyle genç kızlara taş çıkarıyor.

1,5 ayda formuna kavuştu! Ceyda Düvenci’yi 58 kiloya düşüren diyet listesi...

Gözle görülür bir şekilde kilo kaybı yaşayan Düvenci'nin bu değişiminin ardında yatan sır ise merak konusu oldu.

1,5 ayda formuna kavuştu! Ceyda Düvenci’yi 58 kiloya düşüren diyet listesi...

1,5 ayda 6 kilo veren ünlü oyuncu kilo verme yöntemini şöyle açıklamıştı:

''Önceden günde iki öğün yemek yiyordum. Bunları bir öğüne düşürdüm. Et tüketmiyorum. Hamur işlerinden uzak duruyorum. 1,5 ay önce 63-64 kiloydum, şu anda 58 kilodayım.''

1,5 ayda formuna kavuştu! Ceyda Düvenci’yi 58 kiloya düşüren diyet listesi...

Düvenci'yi gören hayranları ise "İğne ipliğe dönmşsün", "Daha da gençleşmiş", "Genç kız gibi maşallah" şeklinde yorumlar yaptı.