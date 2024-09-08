08 Eylül 2024, Pazar
1,5 ayda formuna kavuştu! Ceyda Düvenci'yi 58 kiloya düşüren diyet listesi...
Ünlülerin kilo verme yöntemleri birçok kişi tarafından merak konusu oluyor. Son dönemlerde verdiği kilolarla dikkat çeken Ceyda Düvenci de bu isimler arasında... "Binbir Gece", "Umutsuz Ev Kadınları", "Babam ve Ailesi", "Maral: En Güzel Hikayem" gibi dizilerle hafızalara kazınan Düvenci'nin zayıflama yöntemi belli oldu. İşte 1,5 ayda 6 kilo veren Ceyda Düvenci'nin zayıflık sırrı...
Giriş Tarihi: 08.09.2024 13:26 Güncelleme Tarihi: 08.09.2024 13:26