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Tam bir protein deposu! Uyurken bir kas yaptırıyor

Tam bir B12 deposu olan lor peyniri, kemiklerin güçlenmesi ve mide rahatsızlıklarının giderilmesine gibi sayısız fayda sağlıyor. Kanserin kökünü kazıyan bu besin, uyuyan kanserli hücrelerin uyanmasını da engelliyor. Sporcular için yumurtadan daha fazla yarar sağlarken adeta uyurken bile kas yapılmasını sağlıyor. İşte lor peynirinin yararları...

Giriş Tarihi: 03.11.2023 11:06 Güncelleme Tarihi: 03.11.2023 11:06
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Tam bir protein deposu! Uyurken bir kas yaptırıyor

Bağışıklık sistemi zayıf kişilerin, sporcuların, diyet yapanların ve tansiyon hastalarının gözdesi olan Lor peynirinin sağlığa yararları saymakla bitmiyor.

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Tam bir protein deposu! Uyurken bir kas yaptırıyor

Özellikle içerdiği serum protein ile vücudun bağışıklık sisteminin güçlendirilmesine katkı sağlayan lor peyniri, sporcuların da sağlıklı beslenme listesinde ilk sırada yer alıyor.

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Tam bir protein deposu! Uyurken bir kas yaptırıyor

Beslenme ve Fitoterapi Uzmanı Gizem Keservuran, lor peynirinin sadece börek ve makarnalarda kullanıldığını söyleyerek "Lor peyniri sofralardan eksik edilmemeli. Bağışıklık sisteminin güçlenmesine katkı sağlamak için lor peyniri yiyebilir, hastalıkları kendinizden uzak tutabilirsiniz. " dedi.

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Tam bir protein deposu! Uyurken bir kas yaptırıyor

LOR PEYNİRİN SAYISIZ FAYDASI VAR

Vücut için en önemli besinleri içeren, lor peynirinin protein, kalsiyum, mineral ve vitamin zengini bir peynir olduğuna dikkat çeken Keservuran, lor peynirinin inek peynirinin suyundan yapıldığını belirterek "İnek peynirinden elde edilmesine rağmen inek peynirindeki antijenik proteinleri içermez.

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Tam bir protein deposu! Uyurken bir kas yaptırıyor

Lorun içinde özellikle diğer süt ürünlerinde bulunmayan çok değerli bir protein olan serum protein vardır. Bunun da biyolojik değeri çok yüksek. Hatta yumurtadan daha yüksek biyolojik değeri var.