03 Kasım 2023, Cuma
Tam bir protein deposu! Uyurken bir kas yaptırıyor
Tam bir B12 deposu olan lor peyniri, kemiklerin güçlenmesi ve mide rahatsızlıklarının giderilmesine gibi sayısız fayda sağlıyor. Kanserin kökünü kazıyan bu besin, uyuyan kanserli hücrelerin uyanmasını da engelliyor. Sporcular için yumurtadan daha fazla yarar sağlarken adeta uyurken bile kas yapılmasını sağlıyor. İşte lor peynirinin yararları...
Giriş Tarihi: 03.11.2023 11:06 Güncelleme Tarihi: 03.11.2023 11:06
- 1
- 15
- 2
- 15
- 3
- 15
- 4
- 15
- 5
- 15