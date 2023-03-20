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Canan Karatay ısrarla önerdi! Bir bardağı bile etki ediyor! Bağışıklığı düşük olanlar bu çayı içsin!

Prof. Dr. Canan Karatay, sağlıklı beslenmeyle ilgili yaptığı açıklamalarla ezber bozuyor. Kış aylarına gelinmesiyle birlikte bağışıklığı düşük olanlar daha sık hastalanıyor. Karatay'ın nezle ve gribi yok eden çay tarifini deneyince mucizesine inanamayacaksınız. Bir bardak içtiğinizde bile etki eden çayın ismini duyunca çok şaşıracaksınız. İşte, Canan Karatay'ın öve öve bitiremediği o tarif...

Giriş Tarihi: 20.03.2023 13:36 Güncelleme Tarihi: 20.03.2023 13:36
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Canan Karatay ısrarla önerdi! Bir bardağı bile etki ediyor! Bağışıklığı düşük olanlar bu çayı içsin!

Canan Karatay ısrarla tavsiye ediyor! Kış aylarına girilmesiyle birlikte hastalıklar artmaya başladı. Karatay, özellikle bağışıklığı düşük olup sık sık nezle ve gribe yakalananların içmesi gerektiği mucizevi çay tarifini açıkladı. Bu çayın bir bardağı adeta şifa deposu. Deneyince evinizden ayırmayacaksınız. İşte, ismini duyunca şaşıracağınız çay tarifi...

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Canan Karatay ısrarla önerdi! Bir bardağı bile etki ediyor! Bağışıklığı düşük olanlar bu çayı içsin!

ISRARLA ÖNERİYOR!

Canan Karatay, İbn-i Sina'nın da tavsiye ettiği sumak tohumu çayını boğaz ağrısı yaşayanlar için tavsiye etti.

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Canan Karatay ısrarla önerdi! Bir bardağı bile etki ediyor! Bağışıklığı düşük olanlar bu çayı içsin!

Canan Karatay taze olmasını belirttiği sumak tohumundan bir yemek kaşığı kadar bir su bardağıyla beraber cezveye koyulup kaynatılmasını tavsiye ediyor.

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Canan Karatay ısrarla önerdi! Bir bardağı bile etki ediyor! Bağışıklığı düşük olanlar bu çayı içsin!

MUCİZEVİ SUMAK ÇAYI TARİFİ!

Sumak çayı için 1 tatlı kaşığı öğütülmüş sumak ile yapabilirsiniz. 1 tatlı kaşığı öğütülmüş sumağın üzerine kaynar su dökebilirsiniz. 5 dakika kadar kaynar su içerisinde demlemeye bırakmalısınız.5 dakika kadar kaynar su içerisinde demlemeye bırakmalısınız.

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Canan Karatay ısrarla önerdi! Bir bardağı bile etki ediyor! Bağışıklığı düşük olanlar bu çayı içsin!

İçerisine 1 ya da 2 damla kekik yağı damlatabilirsiniz. Dikkat, sumak çayını abartılı bir şekilde tüketmemeniz gerekiyor. Sumak çayı bazı kişilerde mide yanması veya reflü gibi yan etkilere neden olabilir. Bu nedenle tüketmeden önce doktorunuza danışınız.