Canan Karatay ısrarla önerdi! Bir bardağı bile etki ediyor! Bağışıklığı düşük olanlar bu çayı içsin!

Prof. Dr. Canan Karatay, sağlıklı beslenmeyle ilgili yaptığı açıklamalarla ezber bozuyor. Kış aylarına gelinmesiyle birlikte bağışıklığı düşük olanlar daha sık hastalanıyor. Karatay'ın nezle ve gribi yok eden çay tarifini deneyince mucizesine inanamayacaksınız. Bir bardak içtiğinizde bile etki eden çayın ismini duyunca çok şaşıracaksınız. İşte, Canan Karatay'ın öve öve bitiremediği o tarif...