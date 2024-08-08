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Canan Karatay en sağlıklı turşuyu açıkladı! Şifa deposuymuş! İşte tarifi...

Sağlıklı beslenme konusunda ezber bozan açıklamalarıyla tanınan Canan Karatay, yine dikkat çekici bir öneride bulundu. Sık sık doğal ve işlenmemiş gıdaları tüketmemiz gerektiğini vurgulayan ünlü hekim, bu kez en sağlıklı turşuyu açıkladı. Karatay, sağlıklı yaşam için en iyi turşunun evde yapılan, doğal malzemelerle hazırlanan turşular olduğunu belirtti. İşte tarifi...

Giriş Tarihi: 08.08.2024 11:08 Güncelleme Tarihi: 08.08.2024 11:08
Canan Karatay en sağlıklı turşuyu açıkladı! Şifa deposuymuş! İşte tarifi...

Ünlü beslenme uzmanı Canan Karatay, sağlıklı yaşam ve beslenme konusundaki önerileriyle her zaman gündemde. Karatay, son olarak en sağlıklı turşu tarifini paylaştı.

Canan Karatay en sağlıklı turşuyu açıkladı! Şifa deposuymuş! İşte tarifi...

Evde lezzetli ve sağlıklı lahana turşusu yapmak, dikkat edilmesi gereken bazı püf noktaları ile mümkündür. Bu ipuçları, hem turşunun tadını artırır hem de besin değerini korur.

Öncelikle, kullanılacak lahanaların taze ve kaliteli olmasına özen gösterilmelidir. Sağlıklı ve taze lahanalar, turşunun lezzetini büyük ölçüde etkiler. Lahanalar, iyice yıkanmalı ve kurulanmalıdır; temizlenmiş lahanalar, turşu suyunda daha iyi bir fermantasyon sağlar.

Canan Karatay en sağlıklı turşuyu açıkladı! Şifa deposuymuş! İşte tarifi...

Turşu suyu için kullanılacak suyun kalitesi de oldukça önemlidir. İçme suyu veya arıtılmış su tercih edilerek, turşunun lezzeti ve sağlık değeri maksimum seviyeye çıkarılmalıdır. Ayrıca, turşu suyu için doğal kaya tuzu kullanılması gerektiğine de dikkat edilmelidir. Doğal kaya tuzu, hem turşunun sağlıklı olmasını sağlar hem de lezzetini artırır.

Canan Karatay en sağlıklı turşuyu açıkladı! Şifa deposuymuş! İşte tarifi...

Fermantasyon sürecinde hava alması için kavanozların ara sıra açılıp kapatılması da gereklidir. Bu işlem, turşunun lezzetinin gelişmesine yardımcı olur.

Canan Karatay en sağlıklı turşuyu açıkladı! Şifa deposuymuş! İşte tarifi...

Malzemeler:

· 1 adet lahana (büyük boy)

· 3 yemek kaşığı kaya tuzu

· 2 adet orta boy havuç

· 5 diş sarımsak

· 1 tatlı kaşığı toz şeker

· 1 su bardağı üzüm sirkesi

· 2 litre içme suyu

· 1 çay kaşığı limon tuzu