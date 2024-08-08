Canan Karatay en sağlıklı turşuyu açıkladı! Şifa deposuymuş! İşte tarifi...

Evde lezzetli ve sağlıklı lahana turşusu yapmak, dikkat edilmesi gereken bazı püf noktaları ile mümkündür. Bu ipuçları, hem turşunun tadını artırır hem de besin değerini korur.

Öncelikle, kullanılacak lahanaların taze ve kaliteli olmasına özen gösterilmelidir. Sağlıklı ve taze lahanalar, turşunun lezzetini büyük ölçüde etkiler. Lahanalar, iyice yıkanmalı ve kurulanmalıdır; temizlenmiş lahanalar, turşu suyunda daha iyi bir fermantasyon sağlar.