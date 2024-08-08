08 Ağustos 2024, Perşembe
Canan Karatay en sağlıklı turşuyu açıkladı! Şifa deposuymuş! İşte tarifi...
Sağlıklı beslenme konusunda ezber bozan açıklamalarıyla tanınan Canan Karatay, yine dikkat çekici bir öneride bulundu. Sık sık doğal ve işlenmemiş gıdaları tüketmemiz gerektiğini vurgulayan ünlü hekim, bu kez en sağlıklı turşuyu açıkladı. Karatay, sağlıklı yaşam için en iyi turşunun evde yapılan, doğal malzemelerle hazırlanan turşular olduğunu belirtti. İşte tarifi...
Giriş Tarihi: 08.08.2024 11:08 Güncelleme Tarihi: 08.08.2024 11:08