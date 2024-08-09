09 Ağustos 2024, Cuma
40 gün bekletin 1 bardak için! Vücudu baştan sona yeniliyor...
Her derde deva olarak bilinen kudret narı, pazar tezgahlarındaki yerini aldı. Kudret narı, birçok sağlık sorununa iyi geldiği düşünülen özellikleriyle dikkat çekiyor. Özellikle bağışıklık sistemini güçlendirmesi, sindirim sorunlarını hafifletmesi ve cilt sağlığına katkı sağlamasıyla biliniyor. 40 gün boyunca saf zeytinyağında bekletilerek tüketilen bu bu meyve, bütün şikayetleri bitiriyor. Peki kudret narı nasıl tüketilir? İşte hazırlanışı...
Giriş Tarihi: 09.08.2024 12:45 Güncelleme Tarihi: 09.08.2024 12:45