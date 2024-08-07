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Haberler Galeri Hafızayı çelik gibi güçlendiren baharat: 1 tutam tüketmek yetiyor...

Hafızayı çelik gibi güçlendiren baharat: 1 tutam tüketmek yetiyor...

Alzheimer hastalığı, yaygın bir demans türü olup genellikle yaşlı bireylerde görülüyor. Beyinde hafıza, düşünme ve davranış bozukluklarına yol açan bu hastalık, zamanla günlük aktiviteleri zorlaştıran ciddi hafıza kayıplarıyla kendini gösteriyor. Ancak, tüketeceğiniz bir besin alzheimer riskini ciddi oranda azaltabilir. İşte unutkanlığı yok eden yiyecek...

Giriş Tarihi: 07.08.2024 10:45 Güncelleme Tarihi: 07.08.2024 10:47
Hafızayı çelik gibi güçlendiren baharat: 1 tutam tüketmek yetiyor...

Zerdeçal, 4000 yıllık tarihi boyunca mide rahatsızlıklarına iyi gelmesi, soğuk algınlığını önlemesi ve yaraları dezenfekte etmesiyle bilinen güçlü bir baharattır. İçeriğindeki curcumin bileşiği sayesinde anti-inflamatuar ve antioksidan özelliklere sahiptir.

Hafızayı çelik gibi güçlendiren baharat: 1 tutam tüketmek yetiyor...

Zerdeçal her derde deva olmasıyla yüzyıllardır pek çok alternatif tıp tarifinde yerini almış bir baharattır. Sivilceler ve ardından cilt yüzeyinde bıraktıkları lekeler tam bir baş belası olabiliyor.

Hafızayı çelik gibi güçlendiren baharat: 1 tutam tüketmek yetiyor...

Çeşitli kozmetik ürünleriyle kapatmaya ve cilt bakım ürünleriyle gidermeye çalıştığınız sivilcelere aslında ek malzeme yetiyor.

Hafızayı çelik gibi güçlendiren baharat: 1 tutam tüketmek yetiyor...

Cilt yüzeyinde oluşan yaralanmalar çeşitli nedenlerle enfeksiyon kapabilir. Zerdeçal ise antibiyotik etkisi sayesinde enfeksiyonların hızlıca giderilmesini sağlar.

Hafızayı çelik gibi güçlendiren baharat: 1 tutam tüketmek yetiyor...

İşte Alzheimer'ın yaygın belirtileri:

Hafıza Kaybı: Özellikle yakın geçmişte yaşanan olayların unutulması, hastalığın en yaygın belirtisidir.

Günlük Aktivite Zorluğu: Günlük yaşam aktivitelerini (alışveriş, yemek pişirme gibi) gerçekleştirmekte zorlanma.

Düşünme ve Planlama Güçlüğü: Sayıları kullanma veya yazılı belgeleri okuma gibi basit görevlerde zorluk çekme.