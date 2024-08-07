07 Ağustos 2024, Çarşamba
Hafızayı çelik gibi güçlendiren baharat: 1 tutam tüketmek yetiyor...
Alzheimer hastalığı, yaygın bir demans türü olup genellikle yaşlı bireylerde görülüyor. Beyinde hafıza, düşünme ve davranış bozukluklarına yol açan bu hastalık, zamanla günlük aktiviteleri zorlaştıran ciddi hafıza kayıplarıyla kendini gösteriyor. Ancak, tüketeceğiniz bir besin alzheimer riskini ciddi oranda azaltabilir. İşte unutkanlığı yok eden yiyecek...
Giriş Tarihi: 07.08.2024 10:45 Güncelleme Tarihi: 07.08.2024 10:47