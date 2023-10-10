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Canan Karatay açıkladı! Bunu tüketen 2 günde iyileşiyor! Boğaz ağrısı, halsizlik, öksürük...

Prof. Dr. Canan Karatay, sağlıklı beslenme konusundaki açıklamalarıyla ezber bozuyor. Kuru öksürük, özellikle sonbahar ve kış aylarında yetişkinlerde ve çocuklarda sık sık görülen bir sağlık sorunudur. Ünlü doktor, bu kez soğuk havaların gelmesiyle birlikte ortaya çıkan hastalıklara karşı, ilaç yerine geçecek bir tarif paylaştı. İşte, Karatay'dan sağlıklı yaşam önerileri...

Giriş Tarihi: 10.10.2023 21:11 Güncelleme Tarihi: 10.10.2023 21:14
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Canan Karatay açıkladı! Bunu tüketen 2 günde iyileşiyor! Boğaz ağrısı, halsizlik, öksürük...

Sağlıklı beslenme ve kalp sağlığı konularında verdiği değerli tavsiyeleriyle tanınan İç Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Canan Karatay, bu sefer soğuk havaların etkisiyle artan kuru öksürüğe karşı önemli uyarılarda bulundu. Karatay, kuru öksürüğün nedenlerini açıklarken, bunu önlemek için yapmamız gerekenleri de paylaştı.

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Canan Karatay açıkladı! Bunu tüketen 2 günde iyileşiyor! Boğaz ağrısı, halsizlik, öksürük...

KARATAY'DAN HASTALIKLARI ÖNLEYEN GARGARA TARİFİ!

Karatay; "Bu havalarda çok sık görülen kuru öksürük başladığında hemen doktora koşmayın. Antibiyotik almayın. Gargara yapabilirsiniz, buhar banyosu yapabilirsiniz.

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Canan Karatay açıkladı! Bunu tüketen 2 günde iyileşiyor! Boğaz ağrısı, halsizlik, öksürük...

Tüm bunları yaparken doğal D vitamini olarak kelle paça tüketebilirsiniz. Bağışıklı sistemini güçlendirir, yaraları düzeltir.

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Canan Karatay açıkladı! Bunu tüketen 2 günde iyileşiyor! Boğaz ağrısı, halsizlik, öksürük...

Kelle paça içemeyenler, kemik suyunu yapabilirler. Kelle paça deyince kolesterol yükselecek diye korkmayın. Bir yiyecekle kolesterol yükselmez. Kolesterolden korkmayın.

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Canan Karatay açıkladı! Bunu tüketen 2 günde iyileşiyor! Boğaz ağrısı, halsizlik, öksürük...

Kolesterolümüz düşük olduğun zaman bu hastalıklar gıcıklar geçmez. Bol kolestrol besinli yiyecekler diliyorum.