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Haberler Galeri 1 HAFTADA 7 KİLO VERDİREN DİYET! Su diyeti nedir, nasıl yapılır? 1.3.5.7. gün formülü...

1 HAFTADA 7 KİLO VERDİREN DİYET! Su diyeti nedir, nasıl yapılır? 1.3.5.7. gün formülü...

Son dönemin popüler diyetlerinden biri olan "Su Diyeti," adından da anlaşılacağı gibi gün içinde bol miktarda su içmeyi temel alırken, diğer gıdalardan uzak durma prensibine dayanmaktadır. Bu diyet, zayıflamak ve vücudu temizlemek amacıyla tercih edilen bir yaklaşım olabilir, ancak sağlığınızı etkileyebilecek bazı önemli faktörleri göz ardı etmemek önemlidir.

Giriş Tarihi: 09.10.2023 11:03
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1 HAFTADA 7 KİLO VERDİREN DİYET! Su diyeti nedir, nasıl yapılır? 1.3.5.7. gün formülü...

Su Diyeti, kilo vermek isteyenler arasında büyük ilgi görüyor. Bu zayıflama yöntemi, kilo kaybını hızlandırmak ve vücudu temizlemek amacıyla günlük yaşamımızın önemli bir unsuru olan suyu merkezine alıyor. Ancak bu diyetin etkileri ve uygulanışı hakkında daha fazla bilgi edinmek önemlidir. İşte su diyeti hakkında merak edilenler...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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1 HAFTADA 7 KİLO VERDİREN DİYET! Su diyeti nedir, nasıl yapılır? 1.3.5.7. gün formülü...

SU DİYETİ NEDİR?

Su diyeti, gün içerisinde bol miktarda su ve sıvı içecek dışında herhangi bir gıda alınmamasına dayanıyor. İlk ortaya çıkışı ve önerildiği tarihe dair spekülasyonlar taşıyan su diyetinin ardında elbette bir teori yatıyor. İnsan biyolojisine dair bilgilerden beslenen bu teoriye ve bunun üzerine yapılan araştırmalara göre, soğuk su içildiğinde suyun sıcaklığının vücut sıcaklığına denk getirilmesi için vücut ekstra kalori yakıyor.

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1 HAFTADA 7 KİLO VERDİREN DİYET! Su diyeti nedir, nasıl yapılır? 1.3.5.7. gün formülü...

Bu da, kilo verilmesini hızlandırarak daha kolay hale getiriyor. Günlük hayatta ihmal edilen su tüketimini geride bırakmaya ve yeterli miktarda su alınmasına yardımcı olan bu diyetle birlikte, böbrekler daha fazla çalışıyor ve vücuttan toksinlerin atılmasına olanak tanınıyor.

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1 HAFTADA 7 KİLO VERDİREN DİYET! Su diyeti nedir, nasıl yapılır? 1.3.5.7. gün formülü...

Eklemleri ve dolayısıyla omurgayı korumaya yardımcı olan su, kan basıncını dengeleyerek vücut sıcaklığının ayarlanmasına da fayda sağlıyor. Ancak yine de diyetin doktor kontrolünde yapılması tavsiye ediliyor.

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1 HAFTADA 7 KİLO VERDİREN DİYET! Su diyeti nedir, nasıl yapılır? 1.3.5.7. gün formülü...

NASIL YAPILIR?

Vücutta detoks etkisi yaratan ve kalori yakımını hızlandıran su diyeti, günlük en az 2 litre su veya sıvı tüketimi ile uygulanıyor. Tokluk hissi veren suyun yanı sıra, kan basıncının düşmemesi ve gerekli besin ögelerinin alınması için tüketilen diğer sıvılara dikkat edilmesi gerekiyor.