1 HAFTADA 7 KİLO VERDİREN DİYET! Su diyeti nedir, nasıl yapılır? 1.3.5.7. gün formülü...

SU DİYETİ NEDİR?

Su diyeti, gün içerisinde bol miktarda su ve sıvı içecek dışında herhangi bir gıda alınmamasına dayanıyor. İlk ortaya çıkışı ve önerildiği tarihe dair spekülasyonlar taşıyan su diyetinin ardında elbette bir teori yatıyor. İnsan biyolojisine dair bilgilerden beslenen bu teoriye ve bunun üzerine yapılan araştırmalara göre, soğuk su içildiğinde suyun sıcaklığının vücut sıcaklığına denk getirilmesi için vücut ekstra kalori yakıyor.