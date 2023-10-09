Grip ve soğuk algınlığına karşı baharat karışımı! Ne burun akıntısı ne boğaz ağrısı kalacak! Aç karnına her sabah...
İzmir'de aktar esnafı olarak faaliyet gösteren Ziraat Mühendisi Mete Eltepe, insanların vücut direncini artırmak ve özellikle soğuk aylarda artan hastalıklara karşı korunmak için baharat karışımlarının tüketilmesini önermektedir. Baharatlar, yüzyıllardır sağlık için kullanılan doğal ve aromatik bileşenlerdir. İşte ne burun akıntısı ne boğaz ağrısı bırakacak şifa formülü...
Giriş Tarihi: 09.10.2023
16:00
İzmir'in tarihi Kemeraltı Çarşısı'nda uzun yıllardır aktarlık mesleğini icra eden Ziraat Mühendisi Mete Eltepe, kış aylarının gelmesiyle birlikte ortaya çıkan hastalıkların etkilerini azaltmak ve sağlıklı bir kış mevsimi geçirmek için önemli önerilerde bulunuyor. Eltepe, özellikle soğuk hava şartlarında bağışıklık sistemini güçlendirmenin, doğal ürünler ve baharatlarla beslenmenin önemini vurguluyor.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Baharatların bir çok hastalıktan korunma ve vücut direncini artırmada oldukça etkili olduğunu ifade eden Eltepe,
"Malum kış ayları geliyor, havalar soğumaya başladı ve bu dönemde vücudu dinç tutacak takviye gerekiyor. Biz Kemeraltı'nda yıllardır bu ürünleri işliyoruz. Baharat karışımı ürün, özellikle öksürük, grip, nezle ve bir çok hastalığa karşı koruma sağlıyor. Baharat karışımı içerisinde çörek otu, zerdeçal, karabiber, çok az toz tatlı biber, toz acı biber ve zencefil yer alıyor. Bu karışım bal, yoğurt ya da sıcak suyla tüketebilir. Sabah güne başlarken aç karınla alınır" dedi.
Bu baharatların mikroplardan koruyucu ve C vitamini açısından çok zengin olduğunu ifade eden Eltepe,
"Çörek otu çok önemlidir. İçinde timokinon olduğu için aynı zamanda kalp damar sağlığında da iyidir. Karabiber, zerdeçalı aynı zamanda aktifleştiren bir baharattır. Mikroplardan koruyucu ve C vitamini açısından çok zengin olan toz acı biber, zencefil ve sumak. Bu 6 baharatı eksik etmeyin" şeklinde konuştu.
ÇOCUKLAR DA TÜKETEBİLİR
Bu karışımın, özellikle ilkokula giden çocuklara balla beraber karıştırdığında beğenerek tüketeceğini söyleyen Eltepe,
"Tarif ettiğim bu karışımı yapın bir kavanoz içinde hazır halde bulundurun. İyice karıştırdığınızda emin olduktan sonra yaklaşık şöyle bir çay kaşığı kadarını başka bir kabın içine koyun ve bunu yoğurtla, ister balla, ister sıcak suyla karıştırın. Aç karnına bunu direkt tüketin. Çörek otu, zerdeçal, karabiber, toz acı biber, zencefil ve sumak. Bunların hepsi faydalı ürünler. Bunlardan hepsinden az az miktarda karıştırın, karabiber ve acı biberden daha az koyun. Bu karışıma en fazla zerdeçal konulacak" dedi.
Karışımı kullanıp faydasını gördüğünü belirten vatandaş Osman Yıldız,
"Grip olsun, hastalık olsun, nezle olsun, gelip buradan karışım aldığımız zaman faydasını görüyoruz. Bayağı bir faydasını görüyoruz. Yani herkese de tavsiye ederim" ifadelerine yer verdi.