Grip ve soğuk algınlığına karşı baharat karışımı! Ne burun akıntısı ne boğaz ağrısı kalacak! Aç karnına her sabah...

Baharatların bir çok hastalıktan korunma ve vücut direncini artırmada oldukça etkili olduğunu ifade eden Eltepe, "Malum kış ayları geliyor, havalar soğumaya başladı ve bu dönemde vücudu dinç tutacak takviye gerekiyor. Biz Kemeraltı'nda yıllardır bu ürünleri işliyoruz. Baharat karışımı ürün, özellikle öksürük, grip, nezle ve bir çok hastalığa karşı koruma sağlıyor. Baharat karışımı içerisinde çörek otu, zerdeçal, karabiber, çok az toz tatlı biber, toz acı biber ve zencefil yer alıyor. Bu karışım bal, yoğurt ya da sıcak suyla tüketebilir. Sabah güne başlarken aç karınla alınır" dedi.