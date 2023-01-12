Kelle paça… Beyran… Tarhana… Mercimek… Tavuk suyu… Hastalıklarda ilk tercih edilen çorba oluyor

"Sana bir çorba yapayım, sıcak sıcak iyi gelir..." Hangimiz özellikle kış aylarında hasta olduğumuz zaman bu sözü duymadık ki? Peki sıcak bir çorba içmek özellikle grip, soğuk algınlığı gibi hastalıkları atlatmakta gerçekten işimize yarıyor mu? Çorba bağışıklık sistemini güçlendiriyor mu? En çok tercih edilen çorbalar hangileri? A Haber muhabiri Merve Pekmez, detayları aktardı. Kilo Yönetimi Diyetisyeni Betigül Perk, konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.