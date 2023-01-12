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Haberler Galeri Kelle paça… Beyran… Tarhana… Mercimek… Tavuk suyu… Hastalıklarda ilk tercih edilen çorba oluyor

Kelle paça… Beyran… Tarhana… Mercimek… Tavuk suyu… Hastalıklarda ilk tercih edilen çorba oluyor

"Sana bir çorba yapayım, sıcak sıcak iyi gelir..." Hangimiz özellikle kış aylarında hasta olduğumuz zaman bu sözü duymadık ki? Peki sıcak bir çorba içmek özellikle grip, soğuk algınlığı gibi hastalıkları atlatmakta gerçekten işimize yarıyor mu? Çorba bağışıklık sistemini güçlendiriyor mu? En çok tercih edilen çorbalar hangileri? A Haber muhabiri Merve Pekmez, detayları aktardı. Kilo Yönetimi Diyetisyeni Betigül Perk, konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

A Haber
Giriş Tarihi: 12.01.2023 12:17 Güncelleme Tarihi: 12.01.2023 12:20
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Kelle paça… Beyran… Tarhana… Mercimek… Tavuk suyu… Hastalıklarda ilk tercih edilen çorba oluyor

Sofralarımızın vazgeçilmezi sıcak sıcak vitamin dolu çorbalar, hastalıklarda da ilk başvurduğumuz en doğal yöntemlerden biri oluyor.

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Kelle paça… Beyran… Tarhana… Mercimek… Tavuk suyu… Hastalıklarda ilk tercih edilen çorba oluyor

Peki çorba bağışıklık sistemini güçlendiriyor mu? En çok tercih edilen çorbalar hangileri?

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Kelle paça… Beyran… Tarhana… Mercimek… Tavuk suyu… Hastalıklarda ilk tercih edilen çorba oluyor

Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Kilo Yönetimi Diyetisyeni Betigül Perk, "Bu dönemde en çok tercih edilen çorbalardan bir tanesi de tarhana çorbası oluyor. Tarhana çorbamızın içerisine biraz ekleyeceğimiz kıyma yine nohut, mercimek gibi proteinlerle de kalitesini artırmamız faydalı olacaktır." İfadelerini kullandı.

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Kelle paça… Beyran… Tarhana… Mercimek… Tavuk suyu… Hastalıklarda ilk tercih edilen çorba oluyor

EN ÇOK TERCİH EDİLEN ÇORBALAR

Tavuk, mercimek, kelle paça ve beyran ise müşteriler tarafından en çok tercih edilenler arasında.

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Kelle paça… Beyran… Tarhana… Mercimek… Tavuk suyu… Hastalıklarda ilk tercih edilen çorba oluyor

Peki vitamin deposu çorbalar grip ve soğuk algınlığı gibi mevsimsel hastalıkları iyileştirme konusunda faydalar sağlıyor mu?