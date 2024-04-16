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Cevizi değil zarını kaynatın! Öksürük, balgam, enfeksiyon ne varsa bıçak gibi kesiyor

Sağlık konusunda oldukça önemli bir yere sahip olan ceviz, sadece tadıyla değil, içerdiği birçok faydalı bileşenle de dikkat çekmektedir. Ancak genellikle cevizin içi tüketilirken, çoğu zaman zarlarının atıldığı bilinmektedir. Oysaki cevizin kabuğu olarak da bilinen zarlarında, kendisi kadar önemli sağlık faydaları bulunmaktadır.

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 16.04.2024 16:39 Güncelleme Tarihi: 16.04.2024 16:40
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Cevizi değil zarını kaynatın! Öksürük, balgam, enfeksiyon ne varsa bıçak gibi kesiyor

Ceviz kabuğunun iç kısmında bulunan ve cevizin iç kısmını saran zar yani ceviz perdesi, sağlık açısından oldukça değerli bir kaynaktır. Ceviz perdesi, içerdiği birçok besleyici bileşen sayesinde sağlığımızı destekleyici etkilere sahiptir. Özellikle ceviz perdesinin kaynatılarak çayının içilmesi, çeşitli sağlık yararları sağlar.

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Cevizi değil zarını kaynatın! Öksürük, balgam, enfeksiyon ne varsa bıçak gibi kesiyor

Cevizin Zarının Sağlık İçin Önemi

Ceviz, içerisinde bulunan doğal yağlarla beslenmemize katkı sağlarken, zarları da atılmadan önce incelenmelidir. Zarlarında bulunan faydalı bileşenler, cevizin sağlık açısından değerini artırmaktadır.

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Cevizi değil zarını kaynatın! Öksürük, balgam, enfeksiyon ne varsa bıçak gibi kesiyor

Cevizin zarı içerisindeki yararlı bileşenler, düzenli ve dengeli bir şekilde tüketildiğinde, birçok sağlık sorununa karşı koruyucu etki göstermektedir.

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Cevizi değil zarını kaynatın! Öksürük, balgam, enfeksiyon ne varsa bıçak gibi kesiyor

Ceviz Perdesi Çayının Etkileri

Cevizin zarıyla yapılan ceviz perdesi çayı, doğal ve etkili bir içecek olarak ön plana çıkmaktadır. Özellikle, inatçı öksürük ve balgam sorunlarına iyi gelmesinin yanı sıra, vücudu enfeksiyonlara karşı da koruyucu bir kalkan oluşturur.

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Cevizi değil zarını kaynatın! Öksürük, balgam, enfeksiyon ne varsa bıçak gibi kesiyor

Ceviz Perdesi Çayı Tarifi ve Faydaları

Ceviz perdesi çayı hazırlamak için, temizlenmiş ceviz perdesi zarlarını kaynar suya ekleyerek 10 dakika kadar demleyin. Ardından, çayı süzerek tüketebilirsiniz. Bu çay, kan şekerini düzenleyici etkisiyle diyabet yönetimine de katkı sağlarken, vücuttaki toksinlerin atılmasına da yardımcı olur. İsteğe bağlı olarak, limon ekleyerek tüketebilirsiniz.