Cevizi değil zarını kaynatın! Öksürük, balgam, enfeksiyon ne varsa bıçak gibi kesiyor

Sağlık konusunda oldukça önemli bir yere sahip olan ceviz, sadece tadıyla değil, içerdiği birçok faydalı bileşenle de dikkat çekmektedir. Ancak genellikle cevizin içi tüketilirken, çoğu zaman zarlarının atıldığı bilinmektedir. Oysaki cevizin kabuğu olarak da bilinen zarlarında, kendisi kadar önemli sağlık faydaları bulunmaktadır.