Bu zararını kimse bilmiyor! Meğer yanlış tüketiyormuşuz! Kahve içmek için en doğru saat...

Kahve, pek çok kişi için güne başlamak veya enerjiyi yükseltmek için vazgeçilmez bir içecektir. Ancak, kahve içme zamanlamasının sağlık üzerinde önemli bir rol oynadığı ve yemeklerle uyumsuz olabileceği konusunda birçok bilgi göz ardı ediliyor. İşte yemekten sonra neden kahve içmemeniz gerektiğine dair bilgiler...