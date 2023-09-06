HaberlerGaleri102 yaşına kadar yaşamanın kilidi bu besinde! TİP 2 diyabet, felç, kalp krizi adeta tüm hastalıkları önlüyor...
102 yaşına kadar yaşamanın kilidi bu besinde! TİP 2 diyabet, felç, kalp krizi adeta tüm hastalıkları önlüyor...
Uzun bir ömür sürmek, sağlığımızı korumak ve kronik hastalıklardan kaçınmak için beslenme alışkanlıklarımızın büyük bir rol oynadığı kanıtlanmış bir gerçektir. Özellikle kalp krizi ve kanser gibi giderek yaygınlaşan kronik hastalıklardan korunma, doğru besin tercihleriyle mümkün hale gelir. Son zamanlarda yapılan bir araştırma, bu şekilde bilinçli bir beslenmenin kalp krizi, felç riskini azaltabileceğini ve daha sağlıklı bir yaşam sürebilmemize olanak sağlayabileceğini göstermektedir.