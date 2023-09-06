102 yaşına kadar yaşamanın kilidi bu besinde! TİP 2 diyabet, felç, kalp krizi adeta tüm hastalıkları önlüyor...

Amerika'daki Tufts Üniversitesi'nden uzmanlar, 1.817 çocuk ve 2.064 yetişkinden elde edilen verileri analiz etti. Kalp hastalığı veya Tip 2 diyabet gibi kardiyometabolik hastalıklar açısından risk altında olan bireyleri yeşil gıdalara yönlendiren uzmanlar şaşırtıcı bir sonuç ile karşılaştı.

Katılanların tamamı gıda tüketiminin yanı sıra sağlıklarıyla ilgili soruları da yanıtladı. Bulgular, Circulation: Cardiovascular Quality and Outcomes dergisinde yayınlandı ve meyve ve sebzelerin sağlığımız üzerindeki gücünü gösterdi.