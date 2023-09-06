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Haberler Galeri 102 yaşına kadar yaşamanın kilidi bu besinde! TİP 2 diyabet, felç, kalp krizi adeta tüm hastalıkları önlüyor...

102 yaşına kadar yaşamanın kilidi bu besinde! TİP 2 diyabet, felç, kalp krizi adeta tüm hastalıkları önlüyor...

Uzun bir ömür sürmek, sağlığımızı korumak ve kronik hastalıklardan kaçınmak için beslenme alışkanlıklarımızın büyük bir rol oynadığı kanıtlanmış bir gerçektir. Özellikle kalp krizi ve kanser gibi giderek yaygınlaşan kronik hastalıklardan korunma, doğru besin tercihleriyle mümkün hale gelir. Son zamanlarda yapılan bir araştırma, bu şekilde bilinçli bir beslenmenin kalp krizi, felç riskini azaltabileceğini ve daha sağlıklı bir yaşam sürebilmemize olanak sağlayabileceğini göstermektedir.

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 06.09.2023 13:33 Güncelleme Tarihi: 06.09.2023 13:33
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102 yaşına kadar yaşamanın kilidi bu besinde! TİP 2 diyabet, felç, kalp krizi adeta tüm hastalıkları önlüyor...

Uzun bir ömür sürmek, sağlığımızı korumak ve kronik hastalıklardan kaçınmak için beslenme alışkanlıklarımızın büyük bir rol oynadığı kanıtlanmış bir gerçektir. Özellikle kalp krizi ve kanser gibi giderek yaygınlaşan kronik hastalıklardan korunma, doğru besin tercihleriyle mümkün hale gelir. Son zamanlarda yapılan bir araştırma, bu şekilde bilinçli bir beslenmenin kalp krizi, felç riskini azaltabileceğini ve daha sağlıklı bir yaşam sürebilmemize olanak sağlayabileceğini göstermektedir.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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102 yaşına kadar yaşamanın kilidi bu besinde! TİP 2 diyabet, felç, kalp krizi adeta tüm hastalıkları önlüyor...

Amerika'daki Tufts Üniversitesi'nden uzmanlar, 1.817 çocuk ve 2.064 yetişkinden elde edilen verileri analiz etti. Kalp hastalığı veya Tip 2 diyabet gibi kardiyometabolik hastalıklar açısından risk altında olan bireyleri yeşil gıdalara yönlendiren uzmanlar şaşırtıcı bir sonuç ile karşılaştı.

Katılanların tamamı gıda tüketiminin yanı sıra sağlıklarıyla ilgili soruları da yanıtladı. Bulgular, Circulation: Cardiovascular Quality and Outcomes dergisinde yayınlandı ve meyve ve sebzelerin sağlığımız üzerindeki gücünü gösterdi.

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102 yaşına kadar yaşamanın kilidi bu besinde! TİP 2 diyabet, felç, kalp krizi adeta tüm hastalıkları önlüyor...

Amerikan Kalp Derneği'nin baş klinik sorumlusu Profesör Mitchell Elkind şunları söyledi: "Kötü beslenme, Tip 2 diyabet gibi kardiyometabolik durumlar ve bunların kalp yetmezliği, kalp krizi ve felç gibi kardiyovasküler sonuçları da dahil olmak üzere küresel olarak kronik hastalıkların başlıca etkenleridir."

"Ancak bireyler besleyici meyve ve sebzelerin tüketimini artırarak büyük farklar yaratabilir."

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102 yaşına kadar yaşamanın kilidi bu besinde! TİP 2 diyabet, felç, kalp krizi adeta tüm hastalıkları önlüyor...

100 YAŞINI GÖRMEK İÇİN 5 YİYECEK

Bilim insanı, uzun ve sağlıklı yaşamak istiyorsanız yemeniz gereken beş yiyecek olduğunu söylüyor. Araştırmacılar, bu besinlerin, kişinin kanser, kalp hastalığı ve diğer kronik hastalıklardan ölüm riskini yüzde 25 oranında azaltmaya yardımcı olabileceğini söylüyor.

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102 yaşına kadar yaşamanın kilidi bu besinde! TİP 2 diyabet, felç, kalp krizi adeta tüm hastalıkları önlüyor...

Beslenmenizi iyileştirmek çeşitli hastalıklara yakalanma riskinizi azaltır ve aynı zamanda bağışıklığı güçlendirmenin yanı sıra beyin gelişimini de destekleyebilir.