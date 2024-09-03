Uyanır uyanmaz 1 bardak için! Göbek yağlarını eritiyor...

BAĞIRSAK HAREKETLERİNİ DÜZENLER

Limonlu su aç karnına içildiğinde sindirim sistemini uyarabilir ve bağırsak hareketlerini düzenleyebilir. C vitamini ve limonun içerdiği doğal asitler, sindirim sistemine yardımcı olabilir ve kabızlık gibi sorunları hafifletebilir.

BAĞIŞIKLIK SİSTEMİNİ GÜÇLENDİRİR

Limon, yüksek miktarda C vitamini içerir. C vitamini, bağışıklık sisteminin düzgün çalışmasına yardımcı olur ve vücudu çeşitli enfeksiyonlardan koruyabilir. Bu, genel sağlık ve hastalıklara karşı direnç için önemlidir.