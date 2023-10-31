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Doğadaki mucize! B12 ihtiyacının %570'ini karşılıyor

Günümüzün en yaygın sorunlarından olan B12 eksikliği vücutta halsizlik, yorgunluk, eklem ağrıları başta olmak üzere birçok sağlık sorununa neden oluyor. Vücut tarafından karşılanamayan bu vitaminin muhakkak besin takviyesiyle alınması gerekiyor. Bir yiyecek ise ihtiyacın %570'ini karşılıyor! İşte B12 bakımından zengin yiyecekler...

Giriş Tarihi: 31.10.2023 16:17 Güncelleme Tarihi: 31.10.2023 16:17
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Doğadaki mucize! B12 ihtiyacının %570’ini karşılıyor

SOYA ÜRÜNLERİ:

Omega 3 bakımından oldukça zengin olan soya fasulyesi, B grubu vitaminler yönünden oldukça zengindir. Günlük içtiğiniz kahvenize soya sütü ekleyerek ihtiyaç duyduğunuz B12 vitaminin büyük ölçüde karşılayabilirsiniz.

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Doğadaki mucize! B12 ihtiyacının %570’ini karşılıyor

MANTARLAR:

Mantar, en güçlü B12 kaynaklarından biridir. Bir porsiyon mantar tükettiğinizde günlük ihtiyaç duyulan B12 vitaminini fazlasıyla karşılamış olursunuz.

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Doğadaki mucize! B12 ihtiyacının %570’ini karşılıyor

İŞLENMEMİŞ TAHILLAR:

Bazı tahıl ürünleri, özellikle tahıllar ve tahıl gevrekleri, B12 vitamini ile takviye edilebilir. Kahvaltıda tüketeceğiniz tahıl gevrekleri güne B12 deponuz dolu bir şekilde başlamanızı sağlar.

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Doğadaki mucize! B12 ihtiyacının %570’ini karşılıyor

TAVUK:

Tavuk eti, B12 vitamini içeriği bakımından iyi bir kaynaktır.

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Doğadaki mucize! B12 ihtiyacının %570’ini karşılıyor

YUMURTA:

B12 vitamini içeriği bakımından oldukça zengin olan yumurta, beyin sağlığını da koruyor.