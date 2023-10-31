Doğadaki mucize! B12 ihtiyacının %570'ini karşılıyor

Günümüzün en yaygın sorunlarından olan B12 eksikliği vücutta halsizlik, yorgunluk, eklem ağrıları başta olmak üzere birçok sağlık sorununa neden oluyor. Vücut tarafından karşılanamayan bu vitaminin muhakkak besin takviyesiyle alınması gerekiyor. Bir yiyecek ise ihtiyacın %570'ini karşılıyor! İşte B12 bakımından zengin yiyecekler...