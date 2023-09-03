Canan Karatay öve öve bitiremiyordu! İbn-i Sina asırlar öncesinden o besine bakın ne demiş

CANAN KARATAY PAÇA ÇORBASI HAKKINDA NE DEDİ?

Prof. Dr. Canan Karatay, çok uzun zamandır kelle ve paça çorbaları hakkında açıklamalarda bulunuyor. Her fırsatta bu çorbanın adeta şifa kaynağı olduğunu belirtiyor. Karatay, ayak ve kelleden yapılan paça çorbasının insan sağlığına faydalı olduğunu söyledi. Canan Karatay, bu çorbanın başta koronavirüs olmak üzere birçok hastalığa iyi geldiğini öne sürmüştü.