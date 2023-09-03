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Canan Karatay öve öve bitiremiyordu! İbn-i Sina asırlar öncesinden o besine bakın ne demiş

Prof. Dr. Canan Karatay ve İbn-i Sina, farklı dönemlerde yaşamış olsalar da sağlık alanında önemli katkılarda bulunmuş isimlerdir. Canan Karatay, günümüzde sağlıklı yaşam ve beslenme konularında önerilerde bulunarak halk sağlığını bilinçlendirmeye çalışmaktadır. Canan Karatay'ın favorisine İbn-i Sina binlerce yıl önce bakın ne demiş...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 03.09.2023 20:07 Güncelleme Tarihi: 03.09.2023 20:07
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Canan Karatay öve öve bitiremiyordu! İbn-i Sina asırlar öncesinden o besine bakın ne demiş

Sıklıkla gündeme gelen ve bazen alışılagelmiş bilgileri sorgulayarak ezber bozan tavsiyeleriyle dikkat çeken Prof. Dr. Canan Karatay, sağlıklı yaşam ve beslenme konularındaki görüşleriyle geniş bir takipçi kitlesi kazanmıştır. Diğer yandan, binlerce yıl önce yaşamış olan İbn-i Sina, modern tıbbın öncüsü olarak kabul edilen büyük bir bilim insanıdır. İki ismi bir araya getiren bu mucize besin bakın ne?

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Canan Karatay öve öve bitiremiyordu! İbn-i Sina asırlar öncesinden o besine bakın ne demiş

Yaptığı çalışmaları kaleme alarak tüm bilgilerini insanlıkla paylaşan İbn-i Sina'nın tedavi yöntemleri günümüzde halen kullanılıyor. Üniversitelerde ders olarak okutulan İbn-i Sina, verdiği doğal tedavi reçeteleri ile binlerce yıl önce yaşamış olsa bile gündemden düşmüyor.

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Canan Karatay öve öve bitiremiyordu! İbn-i Sina asırlar öncesinden o besine bakın ne demiş

CANAN KARATAY PAÇA ÇORBASI HAKKINDA NE DEDİ?

Prof. Dr. Canan Karatay, çok uzun zamandır kelle ve paça çorbaları hakkında açıklamalarda bulunuyor. Her fırsatta bu çorbanın adeta şifa kaynağı olduğunu belirtiyor. Karatay, ayak ve kelleden yapılan paça çorbasının insan sağlığına faydalı olduğunu söyledi. Canan Karatay, bu çorbanın başta koronavirüs olmak üzere birçok hastalığa iyi geldiğini öne sürmüştü.

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Canan Karatay öve öve bitiremiyordu! İbn-i Sina asırlar öncesinden o besine bakın ne demiş

Canan Karatay geçtiğimiz yıllarda verdiği bir röportajda paça çorbası hakkında şunları dile getirdi:

Kelle ve ayak paça süper besindir. O kadar süperdir ki, bizim gibi yaşlıların diz, kalça ve bel ağrılarını giderir. Hastalıkları önler, korona virüsünü önler ve diğer bütün virüsleri önler.

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Canan Karatay öve öve bitiremiyordu! İbn-i Sina asırlar öncesinden o besine bakın ne demiş

Vücudunuzun bağışıklık sistemi güçlü olursa hiçbir hastalık bulaşmaz size. Onun için sabah akşam kelle paça yemeği ihmal etmeyiniz efendim. Kollajen çok iyidir, glikoz amini çok iyidir ve mikropları öldürür.