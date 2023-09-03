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Canan Karatay öve öve bitiremiyordu! İbn-i Sina asırlar öncesinden o besine bakın ne demiş
Prof. Dr. Canan Karatay ve İbn-i Sina, farklı dönemlerde yaşamış olsalar da sağlık alanında önemli katkılarda bulunmuş isimlerdir. Canan Karatay, günümüzde sağlıklı yaşam ve beslenme konularında önerilerde bulunarak halk sağlığını bilinçlendirmeye çalışmaktadır. Canan Karatay'ın favorisine İbn-i Sina binlerce yıl önce bakın ne demiş...