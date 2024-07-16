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New York Post duyurdu! Hemen yemeyi bırakın, tütün kadar zehirliymiş...

Sağlıklı bir yaşam sürdürmek ve bağışıklık kazanmak için dikkat etmemiz gereken şeylerden biri sağlıklı beslenme alışkanlıklarıdır. Sağlıklı ve dengeli bir beslenme biçimi uzun vadede hastalıkları önlemeye yardımcı olabilirken, bazı yiyecekler vücudumuza zarar verebilir ve çeşitli sağlık sorunlarını tetikleyebilir. ABD merkezli New York Post gazetesi, en zararlı yiyecekleri kamuoyu ile paylaştı. İşte sağlığımızı tehdit eden o besinler...

ahaber.com.tr
Giriş: 16.07.2024 10:10 Güncelleme: 16.07.2024 10:10
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New York Post duyurdu! Hemen yemeyi bırakın, tütün kadar zehirliymiş...

Sağlıklı beslenme, vücudumuzun doğal bağışıklık sistemi üzerinde büyük bir etkiye sahiptir. Ancak bazen lezzetlerine dayanamayarak tükettiğimiz ve zararlarını göz ardı ettiğimiz besinler, vücudumuz üzerinde olumsuz etkilere neden olabilir.

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New York Post duyurdu! Hemen yemeyi bırakın, tütün kadar zehirliymiş...

ABD'li New York Post gazetesi, en zararlı yiyecekleri kamuoyu ile paylaştı.

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New York Post duyurdu! Hemen yemeyi bırakın, tütün kadar zehirliymiş...

Fast Food ve İşlenmiş Gıdalar: Yüksek yağ ve tuz içeriği ile bilinen fast food ve işlenmiş gıdalar, obezite, kalp hastalıkları, yüksek tansiyon ve metabolik sendrom riskini artırabilir.

Şekerli İçecekler: Yüksek miktarda şeker içeren içecekler, obezite, tip 2 diyabet, diş çürükleri ve diğer sağlık sorunlarını tetikleyebilir.

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New York Post duyurdu! Hemen yemeyi bırakın, tütün kadar zehirliymiş...

Trans Yağlar: Margarin gibi trans yağ içeren ürünler, kötü kolesterolü (LDL) artırabilir ve kalp-damar hastalıkları riskini artırabilir.

Rafine Edilmiş Tahıllar: Beyaz ekmek, beyaz pirinç gibi rafine edilmiş tahıllar, yüksek glisemik indeksleri nedeniyle kan şekerini hızla yükseltebilirler ve obezite, tip 2 diyabet riskini artırabilirler.

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New York Post duyurdu! Hemen yemeyi bırakın, tütün kadar zehirliymiş...

SAĞLIKLI BESLENME İPUÇLARI

-Günlük olarak yeterince su tüketin ve düzenli fiziksel aktivite yapın.

-Taze ve doğal besinleri tercih edin, işlenmiş gıdalardan kaçının.