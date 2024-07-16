New York Post duyurdu! Hemen yemeyi bırakın, tütün kadar zehirliymiş...

Sağlıklı bir yaşam sürdürmek ve bağışıklık kazanmak için dikkat etmemiz gereken şeylerden biri sağlıklı beslenme alışkanlıklarıdır. Sağlıklı ve dengeli bir beslenme biçimi uzun vadede hastalıkları önlemeye yardımcı olabilirken, bazı yiyecekler vücudumuza zarar verebilir ve çeşitli sağlık sorunlarını tetikleyebilir. ABD merkezli New York Post gazetesi, en zararlı yiyecekleri kamuoyu ile paylaştı. İşte sağlığımızı tehdit eden o besinler...