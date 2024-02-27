Ananas hakkında bilinmeyenler! Ananas neye iyi gelir, faydaları nelerdir?

NEREDE YETİŞİR?

Ananas, tropikal bir meyve olup dünya genelinde özellikle Hawaii Adaları, Filipinler, Malezya, Tayland ve Brezilya gibi ülkelerde yetiştirilmektedir. Ancak, dünyada en fazla ananas üretimi gerçekleştirilen ülke Hindistan'dır. Ananas bitkisi genellikle nemli ve ılık iklimleri tercih eder. Türkiye'de ise ananasın yetiştiriciliği kısıtlı bir bölgede ve belirli noktalarda yapılmaktadır. Bu nedenle, ananas Türkiye'de genellikle özel sera koşullarında üretilmektedir.