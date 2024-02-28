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Haberler Galeri İbrahim Saraçoğlu zayıflatan tarifi verdi! 1 haftada göbekte yağ bırakmıyor! 🍋Sarımsak limon kürü...

İbrahim Saraçoğlu zayıflatan tarifi verdi! 1 haftada göbekte yağ bırakmıyor! 🍋Sarımsak limon kürü...

Yaza birkaç ay kala kilo vermek isteyenler, zayıflama yöntemlerini araştırmaya başladı. Kalın ve bol kıyafetlerin daha çok tercih edildiği, evlerde daha fazla zaman geçirildiğimiz kış günlerinde, sağlıklı beslenme alışkanlıklarından uzaklaşabiliyoruz. Abur cuburlar, gece atıştırmalıkları, düzensiz uyku gibi faktörler sağlıksız beslenmeye yol açarak kilo artışına neden olabiliyor. Yaz aylarında ise fit bir görünüme kavuşmak için şimdiden önlem almak önem taşıyor. İşte Dr. İbrahim Saraçoğlu'nun yağ yakıcı tarifini verdiği yöntem...

Giriş Tarihi: 28.02.2024 10:59 Güncelleme Tarihi: 28.02.2024 10:59
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İbrahim Saraçoğlu zayıflatan tarifi verdi! 1 haftada göbekte yağ bırakmıyor! 🍋Sarımsak limon kürü...

İbrahim Saraçoğlu'nun özel bir tarifi olan maydanoz, limon, sarımsak kürü, kalp ve damar hastalıkları için mükemmel bir kürdür. Bu kür özellikle kalp damarlarına iyi gelerek kalbin daha sağlıklı olmasını sağlarken, kilo ve yağ kaybını da destekler. İşte kilo vermenizi kolaylaştıracak tarif...

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İbrahim Saraçoğlu zayıflatan tarifi verdi! 1 haftada göbekte yağ bırakmıyor! 🍋Sarımsak limon kürü...

Maydanoz, limon, sarımsak kürünün yapılışı oldukça basittir. İşte adım adım tarif:

Malzemeler:

-12 adet taze maydanoz
-1 diş sarımsak (Çin sarımsağı olmaz)
-Yarım su bardağı su
-2 yemek kaşığı kadar taze sıkılmış limon suyu

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İbrahim Saraçoğlu zayıflatan tarifi verdi! 1 haftada göbekte yağ bırakmıyor! 🍋Sarımsak limon kürü...

Yapılışı:

-Maydanozları yıkayın ve ince ince doğrayın ya da robotta çekin.
-Sarımsağı soyun ve ezin.
-Ezilmiş sarımsak ve doğranmış maydanozu bir kapta karıştırın.
-Üzerine yarım su bardağı su ve 2 yemek kaşığı taze sıkılmış limon suyu ekleyin.
-Karışımı iyice karıştırın.

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İbrahim Saraçoğlu zayıflatan tarifi verdi! 1 haftada göbekte yağ bırakmıyor! 🍋Sarımsak limon kürü...

Sarımsak ve maydanoz kürünü uygulamak için gece yatmadan önce hazırladığınız karışımı tüketin ve üzerine 1 bardak su için. Bu kürü 9 gün boyunca uygulayın ve ardından 2 hafta ara verin. İstenilen kiloya ulaşıncaya kadar kürü tekrarlayabilirsiniz.

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İbrahim Saraçoğlu zayıflatan tarifi verdi! 1 haftada göbekte yağ bırakmıyor! 🍋Sarımsak limon kürü...

Sarımsak ve limon suyu kürü, birçok farklı sağlık sorununa faydalı olarak ön plana çıkıyor ve adeta bir şifa deposu olarak görülüyor. Bu kür, damar sertliklerinden kolesterol düşürülmesine kadar birçok alanda yardımcı olabiliyor, bu yüzden dikkatle takip edilmesi tavsiye ediliyor.