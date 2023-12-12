Alzheimerı önlemek mümkün! Bu alışkanlığı hayatınızdan çıkarın

SİGARA

Uzmanlar, sigara tüketmenin zararları konusunda uzun zamandır uyarıda bulunuyor. Aynı zamanda demans için risk faktörleri olan felç veya beyindeki küçük kanamalar da dahil olmak üzere damar problemlerinin riskini artırıyor. Sigara dumanındaki toksinler, aynı zamanda Alzheimer hastalığının gelişmesine neden olan hücrelerde iltihaplanma strese de yol açar. Pasif içicilik olarak adlandırılan, sigara içilen ortamda durmanın, demans ile ilişkisi olduğu ortaya çıkmıştır. Bu dumana ne kadar maruz kalırsanız, risk de o denli artacaktır.