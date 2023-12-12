12 Aralık 2023, Salı
Alzheimerı önlemek mümkün! Bu alışkanlığı hayatınızdan çıkarın
Alzheimer, demans gibi bunama rahatsızlıkları giderek daha da artıyor. Ancak elde edilen son verilere göre, bu rahatsızlıkların %40'ı önlenebilir. İngiltere'deki Alzheimer Araştırmaları Merkezi'ne göre, altı risk faktörüne dair yaşamı düzenlemek, bunamayı büyük oranda engelliyor. İşte alzheimerı önleyecek yöntemler...
Giriş Tarihi: 12.12.2023 16:38 Güncelleme Tarihi: 12.12.2023 16:38
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