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Alzheimerı önlemek mümkün! Bu alışkanlığı hayatınızdan çıkarın

Alzheimer, demans gibi bunama rahatsızlıkları giderek daha da artıyor. Ancak elde edilen son verilere göre, bu rahatsızlıkların %40'ı önlenebilir. İngiltere'deki Alzheimer Araştırmaları Merkezi'ne göre, altı risk faktörüne dair yaşamı düzenlemek, bunamayı büyük oranda engelliyor. İşte alzheimerı önleyecek yöntemler...

Giriş Tarihi: 12.12.2023 16:38 Güncelleme Tarihi: 12.12.2023 16:38
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Alzheimerı önlemek mümkün! Bu alışkanlığı hayatınızdan çıkarın

ALTI DEĞİŞTİRİLEBİLİR FAKTÖR

Sigara içmek

İşitme yetisinin kontrolü

Yüksek tansiyon

Fiziksel hareketsizlik

Alkol tüketimi

Sosyal temastan uzak kalmak

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Alzheimerı önlemek mümkün! Bu alışkanlığı hayatınızdan çıkarın

SİGARA

Uzmanlar, sigara tüketmenin zararları konusunda uzun zamandır uyarıda bulunuyor. Aynı zamanda demans için risk faktörleri olan felç veya beyindeki küçük kanamalar da dahil olmak üzere damar problemlerinin riskini artırıyor. Sigara dumanındaki toksinler, aynı zamanda Alzheimer hastalığının gelişmesine neden olan hücrelerde iltihaplanma strese de yol açar. Pasif içicilik olarak adlandırılan, sigara içilen ortamda durmanın, demans ile ilişkisi olduğu ortaya çıkmıştır. Bu dumana ne kadar maruz kalırsanız, risk de o denli artacaktır.

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Alzheimerı önlemek mümkün! Bu alışkanlığı hayatınızdan çıkarın

İŞİTME KAYBI

Uzmanlar, işitme kaybı olan kişilerin demans geliştirme olasılığının daha yüksek olduğu konusuna vurgu yapıyor. Sebebi tam olarak anlaşılamasa da, Social Care Institute for Excellence (SCIE) uzmanları "iletişim güçlüklerinin bir neden olabileceğini" öne sürüyor. Başkalarıyla sohbet etmek için, işitme güçlüğü çeken kişiler bir işitme cihazı takabilir.

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Alzheimerı önlemek mümkün! Bu alışkanlığı hayatınızdan çıkarın

YÜKSEK KAN BASINCI

Alzheimer Derneği, uzun vadeli araştırmaların, özellikle orta yaştan itibaren yüksek tansiyonun vasküler demans riskini artırabileceğini gösterdiğine dikkat çekiyor.

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Alzheimerı önlemek mümkün! Bu alışkanlığı hayatınızdan çıkarın

NHS, yüksek tansiyonun 140/90 mmHg veya daha yüksek veya 50/90 mmHg ve 80 yaşın üzerinde ise daha yüksek olduğunu netleştirir. İdeal kan basıncı okuması 120/80 mmHg ile 140/90 mmHg arasındadır ve şu şekilde elde edilebilir: