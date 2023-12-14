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Soğan ve sarımsağı birlikte pişirenler dikkat! Sağlığınızla oynuyor

Yemeklerin vazgeçilmezi olan soğan ve sarımsak, çoğunlukla birlikte pişiriliyor. Ancak uzmanlar, bu iki malzemenin kesinlikle birlikte pişirilmemesi gerektiğini belirtiyor. Soğanla birlikte kavrulan sarımsağın sağlığa zarar vereceği belirtiliyor. Peki, ikisi aynı nasıl kullanılır? İşte soğan ve sarımsak pişirme sırası...

Giriş Tarihi: 14.12.2023 11:07 Güncelleme Tarihi: 14.12.2023 11:09
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Soğan ve sarımsağı birlikte pişirenler dikkat! Sağlığınızla oynuyor

Soğan ve sarımsak, birçok yemekte lezzet artırıcı olarak kullanılır ve birlikte pişirilir. Ancak bu iki malzemenin birlikte pişirilmesi aslında sağlık açısından zararlı olabilir. İşte nedenleri...

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Soğan ve sarımsağı birlikte pişirenler dikkat! Sağlığınızla oynuyor

PİŞİRME SÜRELERİ FARKLIDIR

Soğan ve sarımsak, pişme süreleri bakımından farklıdır. Soğan, sarımsaktan daha uzun süre pişer. Bu nedenle ikisini aynı anda pişirirseniz, sarımsak soğanın yanmasına neden olabilir.

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Soğan ve sarımsağı birlikte pişirenler dikkat! Sağlığınızla oynuyor

BESİN DEĞERLERİ KAYBOLABİLİR

Sarımsak, içindeki değerli besin maddelerini hızla kaybedebilir. Soğan ile birlikte pişirirseniz, sarımsak aşırı sıcaklık nedeniyle besin değerlerini kaybedebilir.

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Soğan ve sarımsağı birlikte pişirenler dikkat! Sağlığınızla oynuyor

SAĞLIKSIZ HALE GELEBİLİR

Sarımsak, pişirme sırasında aşırı kavrulduğunda sağlıksız bir bileşik olan allicin'i oluşturabilir. Bu, besin değerinden ziyade sağlığınıza zarar verebilir.

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Soğan ve sarımsağı birlikte pişirenler dikkat! Sağlığınızla oynuyor

EN İYİ YÖNTEM

Soğan ve sarımsak kullanırken, daha iyi bir yöntem soğanın önce pişirilmesi ve ardından sarımsağın eklenmesidir.