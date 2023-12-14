14 Aralık 2023, Perşembe
Soğan ve sarımsağı birlikte pişirenler dikkat! Sağlığınızla oynuyor
Yemeklerin vazgeçilmezi olan soğan ve sarımsak, çoğunlukla birlikte pişiriliyor. Ancak uzmanlar, bu iki malzemenin kesinlikle birlikte pişirilmemesi gerektiğini belirtiyor. Soğanla birlikte kavrulan sarımsağın sağlığa zarar vereceği belirtiliyor. Peki, ikisi aynı nasıl kullanılır? İşte soğan ve sarımsak pişirme sırası...
Giriş Tarihi: 14.12.2023 11:07 Güncelleme Tarihi: 14.12.2023 11:09
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