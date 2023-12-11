Canan Karatay mucize içeceği açıkladı! Kimsenin aklına bile gelmez! Çocuğunuz okula gitmeden önce tüketirse...

Prof. Dr. Canan Karatay, sağlıklı beslenme konusundaki ezber bozan açıklamalarıyla olduğu kadar, çocuk sağlığına dair yaptığı önemli uyarılarıyla da gündemde kalmaya devam ediyor. Karatay, bu sefer, anne ve babaları ilgilendiren çarpıcı bir öneriyle karşımıza çıktı. İşte herkesi şaşırtacak o açıklama...