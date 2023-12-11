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Haberler Galeri Canan Karatay mucize içeceği açıkladı! Kimsenin aklına bile gelmez! Çocuğunuz okula gitmeden önce tüketirse...

Canan Karatay mucize içeceği açıkladı! Kimsenin aklına bile gelmez! Çocuğunuz okula gitmeden önce tüketirse...

Prof. Dr. Canan Karatay, sağlıklı beslenme konusundaki ezber bozan açıklamalarıyla olduğu kadar, çocuk sağlığına dair yaptığı önemli uyarılarıyla da gündemde kalmaya devam ediyor. Karatay, bu sefer, anne ve babaları ilgilendiren çarpıcı bir öneriyle karşımıza çıktı. İşte herkesi şaşırtacak o açıklama...

Giriş Tarihi: 11.12.2023 20:40 Güncelleme Tarihi: 11.12.2023 20:42
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Canan Karatay mucize içeceği açıkladı! Kimsenin aklına bile gelmez! Çocuğunuz okula gitmeden önce tüketirse...

Canan Karatay'dan şaşırtan tavsiye! Çocucuğunuza okula gitmeden önce 1 bardak içirin! İç Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Canan Karatay'ın daha önce de yaptığı açıklamalar sık sık gümdem oluyor. Ünlü profesör, okula giden çocukların zihinsel performanslarını artırmak amacıyla Türk kahvesi içmelerini önerdi. İşte haberin detayları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Canan Karatay mucize içeceği açıkladı! Kimsenin aklına bile gelmez! Çocuğunuz okula gitmeden önce tüketirse...

CANAN KARATAY'DAN ANNELERE TAVSİYE!

Canan Karatay, çocukların zihinsel performansını artırmak için çarpıcı bir öneride bulundu. Şekersiz Türk kahvesini çocuklara tavsiye eden ünlü profesör, kahvenin güçlü antioksidan özellikleri sayesinde beyinde olumlu etkiler yaratabileceğini belirterek şunları söyledi:

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Canan Karatay mucize içeceği açıkladı! Kimsenin aklına bile gelmez! Çocuğunuz okula gitmeden önce tüketirse...

"Çocuklar, Türk kahvesini şekersiz olmak şartıyla istedikleri kadar içebilir. Kahve çok güçlü bir antioksidandır. Şeker beyinde tahribat yapar, Türk kahvesi onu düzeltir, cin gibi yapar."

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Canan Karatay mucize içeceği açıkladı! Kimsenin aklına bile gelmez! Çocuğunuz okula gitmeden önce tüketirse...

TÜRK KAHVESİ FAYDALARI

Türk kahvesi, sadece lezzetiyle değil, aynı zamanda sağlığa olan olumlu etkileriyle de dikkat çekiyor.

İşte Türk kahvesinin sağlığa faydaları:

Stresi Azaltır: Aşırıya kaçmadan Türk kahvesi içmek, stresi azaltabilir. Yapılan araştırmalara göre, Türk kahvesinin depresyona yakalanma riskini yaklaşık %40 oranında azalttığı tespit edilmiştir.

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Canan Karatay mucize içeceği açıkladı! Kimsenin aklına bile gelmez! Çocuğunuz okula gitmeden önce tüketirse...

Enerji Verir: Güne daha zinde başlamak isteyenler için kahvaltıdan sonra bir fincan Türk kahvesi içmek tavsiye ediliyor. İçerdiği kafein sayesinde enerji seviyesini artırabilir.