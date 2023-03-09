Şap virüsü nedir, öldürür mü sorusunun cevabı arama motorlarında araştırılmaya başlandı. Erzurum'da bulunan Avrupa'nın en büyük hayvan pazarı olan Doğu Anadolu Canlı Hayvan Pazarı da kapatıldı. Tarım ve Orman Bakanlığı, Ulusal Hastalık Kontrol Merkezi tarafından SAT-2 serotipi şap hastalığının yayılmasını önleyici tüm tedbirlerin alındığını açıkladı.Peki Şap virüsü nedir? Hayvandan insana bulaşır mı, öldürür mü? Nasıl bulaşır, zararları neler? Şap hastalığı ne demek?