Şap virüsü nedir? Hayvandan insana bulaşır mı, öldürür mü? Nasıl bulaşır, zararları neler? Şap hastalığı ne demek?
Şap virüsü gündemdeki yerini alırken vatandaşlar hastalığa dair detayları araştırmaya başladı. Arama motorlarında "Şap virüsü nedir?", "Hayvandan insana bulaşır mı?" sorularının cevapları araştırılıyor. SAT-2 tipi şap virüsü nedeniyle Tarım ve Orman Bakanlığı harekete geçti. Peki şap virüsü nedir? Hayvandan insana bulaşır mı, öldürür mü? Nasıl bulaşır, zararları neler?
Giriş Tarihi: 09.03.2023
16:38 Güncelleme Tarihi: 09.03.2023
16:49
Şap virüsü nedir, öldürür mü sorusunun cevabı arama motorlarında araştırılmaya başlandı. Erzurum'da bulunan Avrupa'nın en büyük hayvan pazarı olan Doğu Anadolu Canlı Hayvan Pazarı da kapatıldı. Tarım ve Orman Bakanlığı, Ulusal Hastalık Kontrol Merkezi tarafından SAT-2 serotipi şap hastalığının yayılmasını önleyici tüm tedbirlerin alındığını açıkladı.Peki Şap virüsü nedir? Hayvandan insana bulaşır mı, öldürür mü? Nasıl bulaşır, zararları neler? Şap hastalığı ne demek?
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AVRUPA'NIN EN BÜYÜK HAYVAN PAZARI KAPATILDI
Tarım ve Orman Bakanlığı, şap hastalığının yayılmasını önlemek için bir dizi karar açıkladı. Buna göre ilkbahar şap aşılama kampanyası süresince ülke genelinde hayvan hareketliliği durdurulurken, Erzurum'da bulunan Avrupa'nın en büyük hayvan pazarı olan Doğu Anadolu Canlı Hayvan Pazarı da kapatıldı.
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Tarım ve Orman Bakanlığı, Ulusal Hastalık Kontrol Merkezi tarafından SAT-2 serotipi şap hastalığının yayılmasını önleyici tüm tedbirlerin alındığını, kesim, ithalat ve ihracat amaçlı yapılan sevkler dışında, şap hastalığına duyarlı tüm hayvan hareketleri (il içi ve il dışı) ilkbahar şap aşılama kampanyası süresince ülke genelinde durdurulduğunu bildirdi. İşte şap hastalığına dair merak edilenler...
ŞAP HASTALIĞI NEDİR?
Evcil veya yabani tüm çift tırnaklı hayvanlarda görülebilen, kronik durumlarda zayıf ve yavru hayvanlarda ölüme sebebiyet veren, genellikle et, süt ve iş gücü kaybına sebep olan viral bir hastalıktır. Türkiye Tarım ve Orman Bakanlığınca ihbarı mecburi hastalıklar arasında yer almaktadır.
ŞAP HASTALIĞININ BELİRTİKLERİ NELERDİR?
Son zamanlarda Evcil veya yabani tüm çift tırnaklı hayvanlarda sık sık görülen şap hastalığının belirtileri şu şekildedir.
*Yüksek ateş
*Donuk ve cansız bakışlar *Salyalı ve şapırtılı ağız *Titreme *Hassas ve ızdıraplı ayaklar *Ağız, dil ve dudaklarda yaralar *Ağır vakalarda tırnak düşmesi *Süt veriminde azalma *Diş etlerinde hassasiyet *Buzağılarda ölüm