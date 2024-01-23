HaberlerGaleriA, B1, B2, B3, B5, B12 vitamini eksik olanlar tüketsin! Hemen kana karışıyor...
A, B1, B2, B3, B5, B12 vitamini eksik olanlar tüketsin! Hemen kana karışıyor...
Bu besin anında kana karışıyor! Özellikle kansızlığı olanlar tükesin! Sağlıksız ve düzensiz beslemeyle birlikte vücudumuzdaki vitamin değerleri düşüyor. Bununla birlikte birçok sağlık sorunu ortaya çıkıyor. İlaç kullanmak istemeyenler ise doğal tedavi yöntemlerine başvuruyor. İşte A, B1, B2, B3, B5, B12 içeren besinler...
Giriş Tarihi: 23.01.2024 12:04Güncelleme Tarihi: 23.01.2024 12:04