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Haberler Galeri A, B1, B2, B3, B5, B12 vitamini eksik olanlar tüketsin! Hemen kana karışıyor...

A, B1, B2, B3, B5, B12 vitamini eksik olanlar tüketsin! Hemen kana karışıyor...

Bu besin anında kana karışıyor! Özellikle kansızlığı olanlar tükesin! Sağlıksız ve düzensiz beslemeyle birlikte vücudumuzdaki vitamin değerleri düşüyor. Bununla birlikte birçok sağlık sorunu ortaya çıkıyor. İlaç kullanmak istemeyenler ise doğal tedavi yöntemlerine başvuruyor. İşte A, B1, B2, B3, B5, B12 içeren besinler...

Giriş Tarihi: 23.01.2024 12:04 Güncelleme Tarihi: 23.01.2024 12:04
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A, B1, B2, B3, B5, B12 vitamini eksik olanlar tüketsin! Hemen kana karışıyor...

Demir eksikliği, vücut sağlığı için önemli bir konudur ve bu eksikliği gidermek için doğru besinleri tüketmek oldukça önemlidir. İşte vücuttaki demir seviyelerini artırmak için önerilen lezzetli ve etkili besinler...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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A, B1, B2, B3, B5, B12 vitamini eksik olanlar tüketsin! Hemen kana karışıyor...

ANINDA KANA KARIŞAN TEK BESİN!

Pekmez, karbonhidrat açısından zengin bir enerji kaynağı olarak bilinir ve içeriğindeki glikoz ve fruktoz sayesinde hızlı bir enerji sağlar. Sindirime gerek kalmadan tüketilen pekmez, kısa bir süre içinde kana karışarak vücuda enerji verir.

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A, B1, B2, B3, B5, B12 vitamini eksik olanlar tüketsin! Hemen kana karışıyor...

Ayrıca, içeriğindeki B vitaminleri (B1, B2, B3) ile kalsiyum, potasyum, magnezyum, krom ve demir gibi minerallerle de yüksek düzeyde bir vitamin ve mineral kaynağıdır.

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A, B1, B2, B3, B5, B12 vitamini eksik olanlar tüketsin! Hemen kana karışıyor...

Kalori: Ortalama 29 kalori olan bir yemek kaşığı (10 gram) pekmez yaklaşık 1 mg demir ve 40 mg kalsiyum içermektedir. Pekmezin 100 gramı, yaklaşık 293 kalorilik enerji sağlamaktadır.

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A, B1, B2, B3, B5, B12 vitamini eksik olanlar tüketsin! Hemen kana karışıyor...

ŞEKER HASTALARI DİKKAT

Pekmez, içeriğindeki basit şekerlerle yetişkinlerde ve çocuklarda görülen ağız içi yaralar, özellikle pamukçuk tedavisinde önemli bir rol oynar. Aynı zamanda, mineral bakımından zengin olması ve yüksek emilim oranlarıyla bilinmesi nedeniyle, hamile ve emziren anneler ile iyileşme dönemindeki hastaların diyetinde önerilen bir besindir.